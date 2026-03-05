РЖД меняет правила: за что могут высадить и почему бумажный билет уходит в прошлое

С 1 марта для пассажиров российских железных дорог начали действовать новые правила. Изменения коснутся всего: от покупки билетов до того, как именно вы будете сидеть в вагоне и что с собой брать. Где-то станет удобнее, а где-то контроль ужесточат.

Билеты теперь окончательно переходят в цифру. Приложение и личный кабинет выходят на первый план, электронный билет почти полностью заменяет бумажку. Вернуть как раньше тоже не получится: поменялись сроки и размеры сборов, в некоторые периоды удержат больше, чем обычно, отмечает канал издания «Царьград.Кузбасс».

Самый важный момент — посадка. На некоторых направлениях теперь проверяют не просто фамилию, а полностью данные документа, который указывали при покупке. Иногда попросят показать сразу и QR-код, и паспорт. Правда, в часы пик из-за этого у дверей вагона может собираться небольшая очередь. Кроме того, теперь можно ездить по паспорту, у которого истек срок действия (в течение 90 дней).

Багажные нормы тоже переписали. Например, мелкие собаки теперь перевозятся только в клетках или переносках Раньше кое-как можно было протащить велосипед или крупную технику, теперь это официально считается либо платным багажом, либо требует специального хранения. В некоторых поездах даже привычные вещи вроде постельного белья или просьба пересесть на другое место могут стать платными. Либо они будут доступны только тем, кто купил билет по определенному тарифу.

И наконец, список того, за что могут высадить из поезда, расширили. Шум ночью, агрессивное поведение, курение где попало (даже электронки) и распитие алкоголя не в специальных местах — теперь за это реально могут попросить на выход. В РЖД объясняют, что все эти меры нужны для порядка и безопасности.

Пожалуй, самое главное — в новых правилах РЖД есть очень важный пункт про прием пищи на нижних полках. Теперь официально прописано время: у пассажиров верхних полок есть по 30 минут утром и вечером и 1 час в обед, чтобы посидеть за столом внизу. Так что теперь битвы за столик регламентированы по минутам — шах и мат, любители завтракать по три часа.

Ранее «ГлагоL» рассказал, как не потерять деньги и нервы из-за глупых ошибок при покупке билета на поезд. Ознакомьтесь с полным списком оплошностей, от которых не застрахованы даже бывалые путешественники.