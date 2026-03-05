Туристам рекомендовали покупать страховки от невыезда

$77.890.75

В Госдуме туристам рекомендовали изучать условия отмены туров и покупать страховки от невыезда

TourDom

На фоне обострения обстановки на Ближнем Востоке российским туристам, которые собираются в зарубежные поездки, стоит особенно внимательно подходить к вопросам бронирования и страхования. С такой рекомендацией выступил заместитель председателя комитета Госдумы по туризму Сергей Кривоносов.

Парламентарий отметил, что при покупке туристических услуг желательно отдавать предпочтение тарифам, предусматривающим возможность бесплатной отмены бронирования. Кроме того, он советует внимательно ознакомиться с условиями аннулирования поездки и приобретать страховку от невыезда, которая может защитить путешественника от финансовых потерь в случае непредвиденных обстоятельств.

Сергей Кривоносов также призвал туристов сохранять все документы, связанные с поездкой, включая договор с туроператором. Тщательное изучение условий соглашения, по его мнению, поможет туристам лучше понимать свои права и обязанности в случае изменения планов.

Отдельно депутат обратился к представителям туристической отрасли. В текущей ситуации компаниям следует «проявлять социальную ответственность» и избегать практики удержания полной стоимости отмененных туров без четкого и прозрачного обоснования понесенных расходов.

Он также добавил, что на фоне военной эскалации в регионе многие граждане начали отказываться от поездок, в том числе в Объединенные Арабские Эмираты. Такая тенденция, по его словам, требует взвешенного подхода со стороны туроператоров и внимательного правового анализа сложившейся ситуации.