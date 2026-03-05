Куда туристы могут перебронировать запланированные туры

Минэкономразвития рекомендовало российским туристам воздержаться от поездок в шесть стран Ближнего Востока, а туроператорам — приостановить продажи таких туров. Но мест на планете, где по-прежнему ждут россиян, где их готовы принять без виз, куда можно спокойно долететь и вернуться обратно, гораздо больше, отмечают эксперты. Уже запланированные туры можно перебронировать на безопасные направления. Как это сделать, узнала «Парламентская газета».

Вернуть по закону

Минэкономразвития 3 марта предупредило об угрозе безопасности в Бахрейне, Катаре, Кувейте, Объединенных Арабских Эмиратах, Омане и Саудовской Аравии. Аналогичную рекомендацию накануне выдал МИД РФ. Посещать эти страны в туристических целях не рекомендовали до прекращения активных боевых действий и полной нормализации обстановки с авиасообщением и в аэропортах. Остается в силе рекомендация не посещать Иран и Израиль до стабилизации политической и военной обстановки.

Турагентов обязали информировать российских путешественников о текущей ситуации, порядке изменения или расторжения договора о приобретении турпродукта.

Все крупные российские туроператоры в приоритетном порядке помогают сейчас туристам, которые уже находятся за границей или в аэропортах, — по возможности предлагают варианты переноса рейсов и перебронирования гостиниц, рассказал «Парламентской газете» глава Комитета Госдумы по туризму Сангаджи Тарбаев. Туристам, чьи поездки запланированы на ближайшие даты, по его словам, чаще всего предлагают аннуляцию тура или перенос поездки на другие даты на альтернативные направления.

«Вопрос организации туров с датами вылета после 8 марта пока открыт, — сообщил депутат. — Вернуть деньги за авиабилеты или перенести рейс можно только в том случае, если он уже не состоялся или его официально отменили. Туроператоры рекомендуют не отменять туры с датами вылета после 8-9 марта, а подождать хотя бы три дня».

В случае добровольного отказа туроператора от возмещения затрат можно направить досудебную претензию со ссылкой на статьи 10 и 14 Федерального закона о туризме и статью 451 Гражданского кодекса РФ.

«В сложившихся обстоятельствах российские туристы имеют право требовать расторжения договора о реализации туристского продукта или корректировку его условий в связи с существенным изменением обстоятельств, из которых стороны исходили при его заключении», — объяснил Сангаджи Тарбаев.

Спрос вернется быстро

Аэропорты Ближнего Востока, особенно Дубай и Доха, — крупнейшие транзитные хабы для наших туристов. Почти половину международных перелетов из России осуществляют иностранные компании. Главная сложность сегодня связана с возвращением транзитных пассажиров, находящихся в третьих странах, которые путешествовали транзитом через хабы ближневосточных стран, рассказал «Парламентской газете» вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.

«Сложность в том, что на рейсах с Мальдив, Шри-Ланки, Индонезии и некоторых других курортов мало мест, и последние билеты могут стоить очень дорого, а ближневосточные перевозчики сейчас не могут выполнить ряд рейсов», — объяснил он.

До 30 процентов выездного потока из России зимой приходится на ОАЭ, отметили в РСТ.

«При этом Эмираты заявляли, что не являются стороной конфликта, и мы видим, что они хотят как можно скорее выйти из него, — отметил член правления РСТ Артур Мурадян. — Как показывают предыдущие подобные ситуации, при нормализации обстановки спрос возвращается оперативно, но туры уже будут продаваться по другим ценам. Сейчас же туристы с купленными турами ничем не рискуют. В целом доля аннуляций по Ближнему Востоку не превышает 15-20 процентов».

Тем не менее в РСТ планируют направить обращение в адрес иностранных перевозчиков и отельеров, чтобы они прислушались к рекомендациям российских властей и обеспечили возврат уже внесенных в их адрес денег за перелеты и проживание.

Альтернатива есть

В тройку лидеров российского выездного туризма стабильно входят Турция, ОАЭ и Египет. Причем Турция — в основном с мая по октябрь. А с октября по май как раз большее количество наших соотечественников отдыхает в странах Персидского залива, где безусловным лидером являются ОАЭ, привели данные в РСТ.

Не так давно туроператоры лишились возможности возить путешественников на Кубу, а отдых в Венесуэле пока не вернулся в прежние рамки и объемы.

Лучшими вариантами для перебронирования сейчас эксперты отрасли назвали страны Азии, Африку, острова Индийского океана — Мальдивы, Сейшельские острова, Маврикий и Занзибар.

Актуальным направлением остается Таиланд и морские круизы по Средиземноморью, Европе, Азии. Египетские курорты Хургада и Шарм-эль-Шейх географически удалены от напряженных зон и также пользуются традиционным спросом.