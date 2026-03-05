Обновлены условия аннуляции и перебронирования туров на Ближний Восток

После рекомендаций министерства иностранных дел и министерства экономического развития РФ воздержаться от поездок в ряд стран Персидского залива крупные российские туроператоры начали расширять условия аннуляции и перебронирования уже оплаченных туров. Об этом сообщила пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР).

«Ранее большинство компаний разрешали без штрафов отменять только туры с вылетами до 8 марта, предлагая перенос поездки или смену направления. Теперь ряд игроков рынка распространили льготные условия на более поздние даты», – говорится в материале.

Так, например, компания Pegas Touristik рассматривает каждую заявку в индивидуальном порядке, ограничений по датам аннуляции без фактически понесенных расходов (ФПР) для полных пакетных туров нет. Anex Tour (вылеты до 31 марта) также в том числе проводит аннуляцию без удержания ФПР, по турам с регулярными рейсами решения принимаются индивидуально. Fun&Sun (вылеты до 31 марта) при необходимости заявки рассматривает индивидуально. «Интурист» для пакетных туров с блочными местами (вылеты до 31 марта) в том числе проводит аннуляцию без ФПР.

Как уточняется, согласно ст. 14 закона №132-ФЗ «Об основах туристской деятельности», если в стране временного пребывания возникает угроза безопасности туристов, турист или туроператор вправе потребовать изменения или расторжения договора о реализации туристского продукта в судебном порядке. Поэтому сейчас туроператоры предлагают досудебные варианты решения – перенос поездки, смену направления или аннуляцию тура. По закону «О защите прав потребителей» возврат денежных средств должен быть произведен в течение 10 дней.