В какие страны Шенгена не пустят без биометрического паспорта

С 1 июня Финляндия присоединится к числу стран Шенгенской зоны, которые отказываются признавать пятилетние паспорта россиян без биометрии. В каких еще странах действуют аналогичные ограничения, где сохраняются исключения и что делать владельцам пятилетних паспортов, разбираемся с экспертами.

Ограничения на въезд по небиометрическим паспортам в 2026 году

По словам вице-президента Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрия Горина, въезд с пятилетним загранпаспортом (без чипа) невозможен или будет ограничен в следующих странах:

Дания;

Латвия;

Литва (за исключением транзита в Калининградскую область и обратно поездом);

Мальта;

Норвегия;

Франция;

Чехия;

Эстония;

Исландия;

Румыния;

Германия - с 1 января 2026 года въезд возможен только при наличии действующей визы ФРГ, выданной до этой даты.

Кроме того, въезд по небиометрическим паспортам станет невозможен в Польше с 1 апреля 2026 года и в Финляндии с 1 июня 2026 года.

Несмотря на то, что Хельсинки уже давно не выдают виз туристам из РФ и закрыли сухопутные КПП, возможность въезда через третьи страны (страны Шенгенского соглашения) формально сохранялась. С июня для владельцев пятилетних паспортов закроется и эта возможность. Впрочем, для Финляндии будут действовать особые условия. Даже после введения запрета там будут приниматься небиометрические паспорта в следующих случаях: для лиц младше 18 лет; если у владельца паспорта есть вид на жительство, выданный Финляндией до 1 июня 2026 года; в исключительных обстоятельствах при индивидуальном рассмотрении. Также установлен переходный период до 31 декабря 2026 года: в это время въехать по "старому" паспорту можно, если в нем стоит шенгенская виза, выданная до 1 июня 2026 года.

При этом эксперты напоминают: ограничения не исчерпываются типом паспорта. "Следует учитывать, что не все страны Шенгенского соглашения выдают визы, разрешая въезд с туристическими целями. Из 29 стран это разрешают только 17. Это тоже нужно брать во внимание при планировании поездок", - предупреждает Дмитрий Горин.

Полный список стран Шенгена, которые не выдают туристические визы гражданам России: Бельгия, Дания, Исландия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Польша, Словакия, Финляндия, Чехия, Эстония. Въезд в них возможен только при наличии веских оснований - в частности, ВНЖ и ПМЖ (вид на жительство и постоянное место жительства), уточняет Горин.

Что нужно знать о пятилетнем паспорте

С юридической точки зрения менять пятилетний паспорт не обязательно: он является действующим удостоверением личности гражданина РФ за границей ровно до даты, указанной в нем. Аннулировать его принудительно никто не имеет права, напоминает доцент, заведующий кафедрой гостиничного и туристического менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Роман Гареев. По его словам, проблемы могут возникнуть на этапе получения электронных виз или регистрации на рейс онлайн: некоторые системы заточены на считывание машинописной строки именно с биометрических паспортов и могут давать сбой при ручном вводе данных с пятилетнего документа. "Это не отказ в услуге, а техническая заминка, но она способна добавить некоторые проблемы", - поясняет Гареев.

Он также обращает внимание: если гражданин России едет в страны СНГ (Беларусь, Казахстан и т.д.) или в Турцию, Египет, Тунис, тип паспорта значения не имеет. Иначе обстоит дело с поездками в Шенгенскую зону. Формально консульства принимают паспорта без чипа, однако на практике некоторые из них стали придирчивее оценивать срок действия документа. "В паспорте старого образца сложнее определить подлинность фото, и, если человек сильно изменился внешне за эти пять лет, у пограничника или сотрудника паспортного контроля может возникнуть вопрос. С биометрией таких сложностей меньше", - добавляет эксперт.

Что делать владельцам небиометрических паспортов

Эксперты предлагают пошаговый алгоритм для тех, у кого на руках пятилетний загранпаспорт и кто планирует зарубежные поездки.

1. Проверьте даты и страну назначения.

Если вы едете в Польшу до 1 апреля или в Финляндию до 1 июня, с вашим паспортом все в порядке, можете выдыхать. Если позже, читайте пункт 2.

2. Оцените свою визовую историю.

Посмотрите, какая виза стоит в вашем паспорте и кем она выдана. Если у вас действующая виза Германии, в эту страну вы попадете даже после введения запрета (там сделали исключение). Если у вас виза другой страны из "стоп-листа", а путешествие планируете после даты введения запрета, въехать, скорее всего, не получится, предупреждает Дмитрий Горин.

3. Примите решение о замене паспорта.

Самый надежный и универсальный совет - оформить новый загранпаспорт с биометрией (на 10 лет). Да, это стоит денег и времени, но это единственная стопроцентная гарантия того, что вас не развернут на границе в любой стране ЕС. К тому же десятилетний паспорт избавит вас от этой головной боли надолго.

4. Если паспорт меняете, а виза старая, не спешите ее выбрасывать.

В большинстве стран Шенгена действует правило: если у вас новый биометрический паспорт, но в старом (небиометрическом) осталась действующая виза, вы можете возить оба паспорта вместе. Главное, чтобы виза была не повреждена и принадлежала вам. Но этот момент лучше уточнять в консульстве той страны, куда вы едете.