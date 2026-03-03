Как правильно аннулировать туры и авиабилеты на Ближний Восток

Россияне, столкнувшиеся с массовой приостановкой авиасообщения с Ближним Востоком, могут вернуть средства за билеты и путевки без штрафов. Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин разъяснил алгоритм действий в сложившейся ситуации.

В связи с обострением конфликта в регионе перевозчики и туроператоры совместно с Министерством транспорта и Росавиацией экстренно корректируют графики вывозных рейсов. Рынок столкнулся с двойственной ситуацией: если сразу после тревожных новостей некоторые компании отказывались возвращать полную стоимость туров, ссылаясь на условия договоров, то теперь отрасль перестроилась на работу в рамках новых правил. Ключевой задачей властей и бизнеса стала координация расписания для скорейшего возвращения граждан на родину.

Как напомнил Дмитрий Горин, в подобных случаях путешественникам важно не поддаваться панике. Спикер призвал граждан, находящихся в зоне конфликта, сохранять контакт с туроператорами и не предпринимать поспешных действий по аннуляции.

«Тем, кто путешествует самостоятельно, не торопиться сейчас аннулировать билеты, так как новые могут не только стоить значительно дороже, но и быть в дефиците из-за большого скопления пассажиров после открытия сообщения. Правильнее перебронировать билеты на ближайшие рейсы», – заявил Горин, слова которого приводит профильный телеграм-канал.

Представитель РСТ акцентировал внимание на изменениях в законодательстве: с 1 марта вступили в силу новые правила воздушных перевозок, которые официально закрепляют понятие «вынужденный возврат». Это позволяет пассажирам отмененных рейсов вернуть полную стоимость билетов без удержания штрафов. Эксперт уточнил, что авиакомпании уже начали производить выплаты поэтапно, ориентируясь на дату отмены рейса. Тем, кто приобрел тур, не стоит волноваться: российские туроператоры имеют успешный опыт решения логистических коллизий и сейчас идут навстречу клиентам, возвращая средства без фактически понесенных затрат даже при отсутствии прямых запретов от МИДа.

Для тех, кто ожидает вылета в транзитных зонах или столкнулся с длительной задержкой, перевозчики обязаны предоставить гостиницу. Впрочем, как отметил Горин, в большинстве случаев размещение предлагается только с завтраком. Эксперт подчеркнул критическую важность актуальных контактных данных в бронировании: сразу после нормализации обстановки начнет действовать веерная система вывоза, и пассажиров будут отправлять рейсами в порядке живой очереди.

В случае нестандартных ситуаций, например при утере документов, Российский союз туриндустрии совместно с ассоциацией «Турпомощь» организовали работу горячей линии. Горин также добавил, что многие страховые компании и операторы сотовой связи продлили срок действия услуг для своих клиентов, оказавшихся за рубежом, в автоматическом режиме.

