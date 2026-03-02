Новые правила авиаперевозок и бронирования отелей в России. Что нужно знать туристам?

В России вступили в силу новые правила авиаперевозок и бронирования отелей. Например, теперь четко указано, в каких случаях турист сможет вернуть деньги при отказе от заселения — даже по невозвратному тарифу и можно ли рассаживать в самолете семьи с детьми. Нюансы изучила специальный корреспондент «МИР 24 Алена Касаткина.

© Мир24

Физические авиабилеты уходят в прошлое. Чтобы попасть на борт самолета, они больше не нужны. И ни одна авиакомпания не попросит их распечатать. Разве что если захотите получить такой сувенир из поездки.

Его теперь официально полностью заменяет электронный посадочный. Кроме того, новые правила сделали более комфортными путешествия с детьми. Даже при полной посадке на борту семью обязаны посадить вместе.

Владимир Потешкин заместитель министра транспорта Российской Федерации «Касательно пассажиров с детьми от двух до 12 лет в законодательной инициативе уточнено, что является совместной рассадкой. То есть это места, расположенные рядом, а не через проход. Также есть уточнения по рассадке многодетных семей. То есть, если на одном ряду через проход не хватает мест, то соответственно пассажиры, семья, должны размещаться на близлежащих креслах, то есть впереди или позади.

Не менее важным нововведением является гарантия возврата полной стоимости билета, если рейс задержали. По правилам более чем на 30 минут от указанного времени.

Расширен и перечень других оснований для возврата: вылет рейса раньше времени, болезнь пассажира или близкого родственника, непредоставление обслуживания по оплаченному классу, ошибка перевозчика при оформлении билета. Согласно этим гарантиям, вернуть можно полную стоимость даже по невозвратному тарифу.

Прилетев на отдых, заселяться в отель тоже можно по новым правилам. Теперь для этого достаточно не только российского или заграничного паспорта, но и водительских прав. А даже если вы опоздали ко времени заселения, гостиницы не имеют права отменить бронь до полуночи. Также четкие правила теперь регламентируют описания номеров и стоимость аренды на сайтах гостиниц и агрегаторов.

Дмитрий Горин вице-президент Российского союза туриндустрии «В новых правилах есть четкое упоминание о том, что опубликовывается размер скидки от полной стоимости. Второе нововведение — что обязательно должны быть учтены факторы размера номера, информация о бронировании. И конечно, очень важное нововведение — объекты, которые не входят в реестр классификации, не могут осуществлять гостиничные услуги.

Если же при заселении гостиница отказывается принимать водительские права, отменяет бронь или другим способом нарушает новый закон, гость вправе потребовать заселения или компенсацию. Отказ организации может служить основанием для заявления в полицию.