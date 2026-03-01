$77.2791.3

Турист отказывается от тура в ОАЭ: может ли он рассчитывать на компенсацию

Из-за последних событий на Ближнем Востоке некоторые туристы, купившие туры в ОАЭ на ближайшие даты, опасаются отправляться в оплаченные поездки. Сколько таких случаев, туроператоры не называют, но очевидно, их немало. Особенно, если турагент подхватывает панический настрой клиента. 

Получат ли компенсацию туристы, отказавшиеся от туров в ОАЭ
Вчера интернет издания начали приводить  примеры того, как туроператоры отказываются возвращать деньги туристам в полном объеме, если тур состоится 8 марта. В одном из случаев можно было рассчитывать только на половину оплаченной суммы. 

Как выяснил портал TourDom.ru, участники рынка по возможности стараются идти навстречу клиентам. Вчера большинство туроператоров работали в круглосуточном режиме, пытаясь расселить всех тех, чьи вылеты были намечены на 28 февраля и 1 марта. По словам директора «Арт тура» Дмитрия Арутюнова, из-за неопределенности того, сколько продлится острая фаза конфликта на Ближнем Востоке, трудно судить о порядке компенсации туристам на отдаленные даты. В его компании рассматривают возможность полного возврата денег, если тур должен состояться в течение не более 72 часов от текущего момента, во всяком случае пока закрыты аэропорты (официально до 2 марта 03:00). 

В Anex готовы аннулировать без удержания ФПР пакетные туры на блоках авиакомпании flydubai для вылетов до 8 марта, либо можно перенести поездку на другие даты или перебронировать на другое направление по цене с сайта. Для вылетов с 09.03 информация будет обновляться по текущей ситуации и по мере поступления подтверждений от авиакомпаний и профильных органов.  

В Fun&Sun также заложили  длинный период изменений без штрафов – если вылет в ОАЭ запланирован до 8 марта включительно, предлагается перенос тура на другие даты, перебронирование на иное направление по цене с сайта или аннуляция без удержания фактически понесенных туроператором расходов (ФПР). Полагаем, если до этого ситуация  разрядится, регламент изменится.

Наши собеседники в туроператорских компаниях говорят о серьезной финансовой нагрузке и сравнивают происходящее с началом ковида, когда правила перестают работать. «Отели и авиакомпании не вернут деньги мгновенно. Например, Emirates позволяет снимать брони, но возвраты будут существенно позже», – сказал нашей редакции глава «Спейс тревел» Артур Мурадян. Поэтому каждая компания в моменте будет принимать решения на свое усмотрение. Тем более, что пока ни МИД РФ, ни Миэнэк не выпускали рекомендаций гражданам  временно воздержаться от поездок в ОАЭ и другие страны, задетые конфликтом, а туроператорам – приостановить продажу туров. Так что формально, если руководствоваться условиями договоров, у туроператоров сейчас нет обязанности возвращать всю стоимость туристам, если те потребуют аннуляции. 

Однако, как поясняет основатель юридического агентства «Персона Грата» Георгий Мохов, если споры по компенсациям в сходных ситуациях рассматриваются судами, решения практически всегда однозначные – вернуть туристу всю оплаченную сумму, в лучшем случае не присуждают только штрафы и неустойку. 

Он также напоминает туроператорам и турагентам об их обязанности письменно предупреждать туристов о текущей обстановке в стране, в которую в ближайшее время предстоит тур – на основании общеизвестной публичной информации. Обязанность уведомить туриста при заключении договора об опасностях путешествия прямо указана в отраслевом законе. По возможности следует предлагать альтернативы, перенос срока и оформлять изменения письменно. Если клиент настаивает на поездке, можно взять письменное подтверждение, что все риски для жизни и здоровья, а также возможные убытки он принимает на себя.