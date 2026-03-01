Получат ли компенсацию туристы, отказавшиеся от туров в ОАЭ

Из-за последних событий на Ближнем Востоке некоторые туристы, купившие туры в ОАЭ на ближайшие даты, опасаются отправляться в оплаченные поездки. Сколько таких случаев, туроператоры не называют, но очевидно, их немало. Особенно, если турагент подхватывает панический настрой клиента.

Вчера интернет издания начали приводить примеры того, как туроператоры отказываются возвращать деньги туристам в полном объеме, если тур состоится 8 марта. В одном из случаев можно было рассчитывать только на половину оплаченной суммы.

Как выяснил портал TourDom.ru, участники рынка по возможности стараются идти навстречу клиентам. Вчера большинство туроператоров работали в круглосуточном режиме, пытаясь расселить всех тех, чьи вылеты были намечены на 28 февраля и 1 марта. По словам директора «Арт тура» Дмитрия Арутюнова, из-за неопределенности того, сколько продлится острая фаза конфликта на Ближнем Востоке, трудно судить о порядке компенсации туристам на отдаленные даты. В его компании рассматривают возможность полного возврата денег, если тур должен состояться в течение не более 72 часов от текущего момента, во всяком случае пока закрыты аэропорты (официально до 2 марта 03:00).

В Anex готовы аннулировать без удержания ФПР пакетные туры на блоках авиакомпании flydubai для вылетов до 8 марта, либо можно перенести поездку на другие даты или перебронировать на другое направление по цене с сайта. Для вылетов с 09.03 информация будет обновляться по текущей ситуации и по мере поступления подтверждений от авиакомпаний и профильных органов.

В Fun&Sun также заложили длинный период изменений без штрафов – если вылет в ОАЭ запланирован до 8 марта включительно, предлагается перенос тура на другие даты, перебронирование на иное направление по цене с сайта или аннуляция без удержания фактически понесенных туроператором расходов (ФПР). Полагаем, если до этого ситуация разрядится, регламент изменится.

Наши собеседники в туроператорских компаниях говорят о серьезной финансовой нагрузке и сравнивают происходящее с началом ковида, когда правила перестают работать. «Отели и авиакомпании не вернут деньги мгновенно. Например, Emirates позволяет снимать брони, но возвраты будут существенно позже», – сказал нашей редакции глава «Спейс тревел» Артур Мурадян. Поэтому каждая компания в моменте будет принимать решения на свое усмотрение. Тем более, что пока ни МИД РФ, ни Миэнэк не выпускали рекомендаций гражданам временно воздержаться от поездок в ОАЭ и другие страны, задетые конфликтом, а туроператорам – приостановить продажу туров. Так что формально, если руководствоваться условиями договоров, у туроператоров сейчас нет обязанности возвращать всю стоимость туристам, если те потребуют аннуляции.

Однако, как поясняет основатель юридического агентства «Персона Грата» Георгий Мохов, если споры по компенсациям в сходных ситуациях рассматриваются судами, решения практически всегда однозначные – вернуть туристу всю оплаченную сумму, в лучшем случае не присуждают только штрафы и неустойку.

Он также напоминает туроператорам и турагентам об их обязанности письменно предупреждать туристов о текущей обстановке в стране, в которую в ближайшее время предстоит тур – на основании общеизвестной публичной информации. Обязанность уведомить туриста при заключении договора об опасностях путешествия прямо указана в отраслевом законе. По возможности следует предлагать альтернативы, перенос срока и оформлять изменения письменно. Если клиент настаивает на поездке, можно взять письменное подтверждение, что все риски для жизни и здоровья, а также возможные убытки он принимает на себя.