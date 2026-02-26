Тревел-блогерша рассказала о правилах поведения туристов в тундре

Российская тревел-блогерша Елена Лисейкина рассказала о правилах поведения туристов в тундре. Ими она поделилась в личном блоге «Путешествия с фотокамерой» на платформе «Дзен».

В первую очередь она рекомендовала не верить расстоянию на глаз.

«В тундре очень легко ошибиться. Кажется, что до стоянки совсем близко, а ехать еще час, а то и больше. Пространство обманывает, ориентиров мало, рельеф однообразный, погода меняет картину за считаные минуты», — написала Лисейкина.

Также она посоветовала туристам ориентироваться на погоду и корректировать маршрут, если требуется. По ее словам, если местные советуют не ехать, лучше прислушаться. А так как условия в этой местности почти никогда не бывают идеальными, лучше всегда закладывать запас времени, топлива и сил, добавила она. Кроме того, в тундре небезопасно отходить даже на короткое расстояние, не сообщив об этом кому-либо.

«Даже если ты пошел "вон туда", кто-то должен знать, куда именно и когда ты вернешься», — подчеркнула автор блога.

«Снегоход, лодка, нарты, вездеход — это не про комфортную поездку, а про то, доберешься ли ты до тепла. Поэтому к технике относятся без легкомыслия. Сначала проверка, потом дорога», — заключила россиянка.

Ранее Лисейкина описала жизнь пенсионерки в чуме в ЯНАО фразой «вода из ручья и туалет в роще». Она рассказала, что у пожилой ненки по имени Тамара есть возможность поселиться в квартире, но она уже много лет остается в своем жилище.