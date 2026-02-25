Турэксперт назвала типичные ошибки самостоятельных путешественников

Директор офиса продаж туристической компании Ирина Мануильская перечислила наиболее распространённые ошибки путешественников, планирующих поездку самостоятельно, Она обратила внимание, что сложная логистика и дальние направления могут обернуться проблемами, способными испортить отдых.

Одна из главных сложностей — въездные формальности: туристы неверно указывают даты в визах, не следят за обновлением электронных анкет и узнают о необходимости QR-кодов уже в аэропорту, объяснила она в беседе с сайтом Lenta.ru.

Мануильская также посоветовала не полагаться на рейтинги отелей, поскольку субъективные отзывы молодёжи могут не совпадать с запросами семейных туристов, а также обращать внимание на дату и время заселения, учитывая смену часовых поясов. Так, многие теряют ночь или оплачивают её дважды.

Особое внимание эксперт уделяет финансовым рискам: при отельных депозитах сумма может блокироваться в местной валюте, а при возврате турист теряет деньги на двойной конвертации.

Ранее турэксперт Дмитрий Арутюнов в беседе с НСН рассказал, что весной 2026 года россияне могут существенно сэкономить на отдыхе за рубежом за счёт раннего бронирования и ещё нескольких благоприятных факторов.