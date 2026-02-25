$76.6390.58

Турэксперт Мануильская назвала типичные ошибки самостоятельных путешественников

RT на русском

Директор офиса продаж туристической компании Ирина Мануильская перечислила наиболее распространённые ошибки путешественников, планирующих поездку самостоятельно, Она обратила внимание, что сложная логистика и дальние направления могут обернуться проблемами, способными испортить отдых.

Турэксперт назвала типичные ошибки самостоятельных путешественников
© Unsplash

Одна из главных сложностей — въездные формальности: туристы неверно указывают даты в визах, не следят за обновлением электронных анкет и узнают о необходимости QR-кодов уже в аэропорту, объяснила она в беседе с сайтом Lenta.ru.

Мануильская также посоветовала не полагаться на рейтинги отелей, поскольку субъективные отзывы молодёжи могут не совпадать с запросами семейных туристов, а также обращать внимание на дату и время заселения, учитывая смену часовых поясов. Так, многие теряют ночь или оплачивают её дважды.

Особое внимание эксперт уделяет финансовым рискам: при отельных депозитах сумма может блокироваться в местной валюте, а при возврате турист теряет деньги на двойной конвертации.

Ранее турэксперт Дмитрий Арутюнов в беседе с НСН рассказал, что весной 2026 года россияне могут существенно сэкономить на отдыхе за рубежом за счёт раннего бронирования и ещё нескольких благоприятных факторов.