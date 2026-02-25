Как мужчины планируют путешествия

Стало известно, как мужчины подходят к планированию путешествий. Согласно результатам исследования гостиничной сети AZIMUT Hotels, большинство из них не испытывают интереса к организации поездок и предпочитают полагаться на решения женщин или рекомендации знакомых. Выяснилось, что 70% опрошенных мужчин не получают удовольствия от процесса планирования и чаще готовы доверить выбор отеля окружающим.

Исследование показало, что среди мужской аудитории наиболее распространены два типа путешественников.

Первый — так называемые ситуативные туристы, для которых подготовка к поездке не является значимой частью отдыха. Они стараются минимизировать время на организацию, редко изучают информацию об отелях в интернете, часто бронируют размещение в последний момент и охотнее выбирают поездки в пределах своего или соседнего региона.

При этом такие путешественники легко решаются на спонтанные поездки и не привязываются к конкретным объектам размещения, останавливаясь в разных отелях.

Второй тип — мужчины, предпочитающие длительные и заранее спланированные поездки. Для них характерна ориентация на стабильность и проверенные решения: они чаще возвращаются в уже знакомые отели, выбирают сетевые гостиницы и объекты, где действуют программы лояльности, а бронирование предпочитают осуществлять через официальные сайты.

При этом представители этой группы редко оставляют отзывы о проживании и практически не рассматривают короткие поездки на один-два дня.

Среди факторов, влияющих на качество путешествия, мужчины чаще всего отмечали удобное расположение отеля: 63% респондентов считают центральную локацию ключевым условием комфортной поездки, позволяющим сократить время на дорогу и увеличить время отдыха.

Существенное значение также имеет наличие парковки — для 45% опрошенных возможность оставить автомобиль рядом с отелем является принципиальной.

Аналитики отмечают, что мужчины обычно активно включаются в организацию путешествия только в случае сугубо мужских поездок. В остальных ситуациях инициатором отдыха чаще выступает женщина, которая выбирает направление и отель.

При этом сами респонденты воспринимают такую модель поведения не как отсутствие инициативы, а как рациональный подход, позволяющий доверить выбор тому, кто получает удовольствие от планирования, особенно в преддверии Международного женского дня.