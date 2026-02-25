С 1 марта изменятся требования к провозу ручной клади в самолетах

В России с 1 марта 2026 года вступят в силу поправки в Федеральные авиационные правила (ФАП). В документе уделено особое внимание ручной клади пассажиров и новым регламентам, которые касаются ее перевозки.

© tourdom.ru

В частности, согласно поправкам, пассажиры смогут провозить в салоне сверх установленной нормы и без дополнительной платы устройства для переноса ребенка, включая люльки и удерживающие системы для детей до 2 лет, а также детскую коляску. При этом размеры таких предметов должны обеспечивать их безопасное размещение на багажной полке либо под сиденьем. Ранее правила допускали провоз подобных вещей только при фактической перевозке ребенка.

Новые положения затрагивают и покупки, сделанные в аэропорту. Помимо товаров из магазинов duty free, бесплатно разрешается брать на борт изделия, приобретенные в зоне транспортной безопасности, если они упакованы в запечатанный пакет.

Одновременно расширен перечень средств реабилитации, допускаемых к бесплатному провозу. К уже предусмотренным костылям, тростям, ходункам, роллаторам и складным креслам-коляскам добавлены протезы и сопутствующие средства.

Наконец, поправками скорректированы и требования к провозу стандартной ручной клади.