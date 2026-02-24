Как туристов обманывают: схемы и простые способы защиты

В путешествиях туристы по-прежнему сталкиваются с типичными схемами обмана. В такси могут не включать счётчик и завышать цену, на улице — предлагать фальшивые экскурсии или билеты. Иногда мошенники выдают себя за полицейских и требуют оплатить «штраф» наличными. Распространены и приёмы с «подарками», когда браслет или сувенир сначала вручают бесплатно, а затем настойчиво требуют деньги. В людных местах используют отвлечение внимания, чтобы украсть телефон или кошелёк. Такси без счётчика и чай за сотни евро: как туристов разводят по всему миру - об этом подробнее на сайте Туристас.

Риски есть и онлайн: поддельные объявления о жилье с переводом средств напрямую, фальшивые сети Wi-Fi для кражи данных карт, скрытые комиссии в обменниках и банкоматах. У достопримечательностей могут сообщать о «закрытии» и направлять в другое место, а случайное знакомство — закончиться большим счётом в баре. Схема обычно строится на спешке и ощущении выгоды.

Снизить риск помогают официальные сервисы, отказ от сомнительных предложений и внимательность к деталям. Если обман произошёл, важно сразу связаться с банком и обратиться в полицию.