Психолог объяснил, как мошенники обманывают людей в сфере туризма

Кандидат психологических наук, доцент кафедры гуманитарных и социальных наук Института технологий управления РТУ МИРЭА Елена Шпагина рассказала RT, что мошенники в сфере туризма давят не просто на желание отдохнуть, а на более глубокий, древний инстинкт — на стремление покинуть дискомфортную среду.

«К концу февраля накапливается так называемая сенсорная депривация: нам не хватает солнца, тепла, ярких красок. Хроническая усталость от холода и серости запускает на подкорке программу: здесь опасно/плохо, надо искать убежище там, где тепло и безопасно», — объяснила собеседница RT.

Мошенники, по её словам, превращают эту потребность в ловушку, используя два мощных психологических рычага.

«Первый — создание "островка спасения". Реклама фейкового тура обещает мгновенное решение всех проблем. Критическое мышление притупляется, потому что мозг в режиме бегства работает быстрее, но поверхностнее… Второй рычаг — искусственный дефицит и подгоняющее счастье. Человек боится упустить возможность вырваться из «зимней тюрьмы», — добавила Шпагина.

В случае сайтов-однодневок срабатывает феномен «когнитивного сбоя при сильном желании», когда стремление уехать настолько сильно, что человек сам достраивает картинку.

«Он видит красивый сайт, приятные фото, и его мозг автоматически додумывает: "Раз так красиво, значит, это надёжно". Люди не проверяют отзывы на сторонних ресурсах, не звонят в отель, потому что подсознательно боятся разрушить иллюзию скорого счастья», — заключила психолог.

