Игра в рулетку: Туроператоры посоветовали не выбирать стыковочные рейсы

Туристы стремятся сэкономить на перелете, но в итоге поездка может обернуться стрессом и дополнительными тратами, это чаще всего касается Китая, заявил НСН глава Tez Tour Воскан Арзуманов.

Туристам, отправляющимся в Китай, стоит выбирать сквозной тариф – вид авиабилета, который позволяет лететь по маршруту с пересадками по единому тарифу, заявил НСН коммерческий директор Tez Tour Воскан Арзуманов.

Опоздания на стыковочные рейсы при путешествиях в Китае стали «ловушкой» для тысяч путешественников, рассказал генеральный консул России в Гуанчжоу Юрий Теплов. Он рассказал РИА Новости, что даже самый пунктуальный авиаперевозчик не застрахован от задержек. Из-за пропущенного самолета может сорваться встреча или быть испорчен отдых.

«Есть три варианта: лететь дорогим прямым рейсом, дешевым сквозным, либо стыковочным. Для тех, кто любит азартные игры и казино, очевиден последний вариант. Конечно, когда я вижу, что разница в цене в два раза между прямым рейсом или с пересадкой, то возьму сквозной тариф. В этом случае посадят на ближайший свободный стыковочный рейс или даже договорятся с другой авиакомпанией. Возможно, это будет чуть дороже, зато спокойствие. Но брать несквозной тариф просто потому, что там билет чуть-чуть дешевле, я бы не стал», - рассказал Арзуманов.

Если турист все-таки опоздал на стыковочный рейс, то это, скорее всего, станет его личной ответственностью.

«Турист должен взвешивать свои риски, потому что тут уже ни туроператор, ни авиакомпания не может нести ответственность. Сейчас ситуация в стране такая, что план «ковер» могут внести в любой момент или случиться снегопад. Когда люди берут себе стыковку всего два или пять часов между рейсами, то всякое может случиться. Мы рекомендуем всегда брать состыковку между рейсами не менее четырех часов. Этого хватит только впритык: пройти границу, выйти из одного терминала, перейти в другой, зарегистрироваться на новый рейс. Поэтому, если человек берет несквозной тариф, то желательно закладывать больше времени для пересадки», - посоветовал туроператор.

Проблема характерна именно для Китая в связи с тем, что перелеты китайскими авиакомпаниями очень бюджетные.