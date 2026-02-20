Туриста удивила процедура «фильтрации» на российской границе

«Дорогие соотечественники! Подскажите, пожалуйста, как нужно себя вести, если на границе требуют показать и разблокировать свой телефон?» – такое сообщение мы получили от подписчика тг-канала «Крыша ТурДома». Оперативно связаться с автором и выяснить детали не удалось.

Как поясняет основатель юридического агентства «Персона Грата» Георгий Мохов, процедура «фильтрации» по прилете из-за границы, особенно из недружественной страны, возможна не только в отношении иностранцев, но и россиян.

«Конечно, к семье с детьми, возвращающейся с отдыха в Турции, у пограничников вряд ли возникнут вопросы. Но, если есть какие-либо основания для подозрений, сотрудники погранслужбы, входящей в структуру ФСБ, вправе пригласить для беседы, дополнительной инспекции ручной клади и гаджетов», – рассказал специалист.

Такие действия законны – совершаются в рамках протокола с целью обеспечения госбезопасности. Поэтому пассажирам не рекомендуется игнорировать требования пограничных офицеров.

При вылете сотрудники службы безопасности аэропортов обычно ограничиваются лишь просьбой включить телефон или ноутбук, которые у пассажира с собой или в ручной клади. Цель такой проверки – убедиться, что провозится реальный гаджет, а не замаскированное под него цифровое устройство или муляж, которые могут представлять опасность на борту.

