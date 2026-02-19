К чему приведет увеличение штрафов за задержку рейсов и опоздавший багаж

Эксперты сомневаются, что увеличение штрафов для авиакомпаний за задержку рейсов и багажа способно каким-то образом повлиять на ситуацию. Опозданий самолетов меньше не станет.

Вопрос возник после того, как на прошлой неделе группа депутатов от фракции «Новые люди» внесла в Госдуму законопроект, который предполагает двукратное увеличение штрафных санкций за просрочку доставки пассажиров и багажа – с 100 до 200 руб. за час ожидания, но не более половины стоимости авиабилетов.

По словам основателя юридического агентства «Персона Грата», вице-президента РСТ Георгия Мохова, своевременность доставки зависит не от страха перевозчиков перед штрафами, а от множества иных обстоятельств.

«На мой взгляд, это попытка привлечь внимание к данной проблеме, но при этом совершенно очевидно, какие обстоятельства сейчас приводят к задержке рейсов и к просрочке доставки багажа в том числе, а увеличение штрафа эту ситуацию никак не изменит», – прокомментировал эксперт.

Тем более что авиакомпания освобождается от ответственности, если просрочка имела место вследствие непреодолимой силы, устранения неисправности воздушного судна, угрожающей жизни или здоровью пассажиров воздушного судна, либо иных обстоятельств, не зависящих от перевозчика.

Рост в 2 раза только звучит грозно, в реальности же для перевозчика ситуация не сильно изменится – в случае, конечно, если законопроект будет принят, что пока не очевидно, считает еще один собеседник редакции. Например, за задержку на сутки он заплатит каждому пассажиру не по 2400 руб., а 4800 руб. К тому же туристы должны понимать, что риски штрафных санкций будут непременно заложены в цену авиабилетов.

