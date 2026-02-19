Доллары, евро или иены: какие деньги брать туристам в Японию

Поездка в Японию требует подготовки не только маршрута, но и кошелька. В Ассоциации туроператоров РФ рассказали, какие купюры брать, где менять деньги и почему без наличных там не обойтись.

Доллар, евро или иена: какие деньги брать в Японию

При выборе валюты для поездки в Японию туристы чаще всего ориентируются на доллары или евро. Эти ходовые деньги проще всего обменять по выгодному курсу, тогда как юани и фунты принимают значительно реже и с худшей котировкой.

Важно учитывать не только валюту, но и состояние банкнот. Старые доллары в Японии часто не принимают вовсе либо меняют по заведомо невыгодному курсу. Что касается номинала, то здесь работает простое правило: крупные купюры (100 долларов или 100 евро) дают более привлекательный курс, а мелкие удобнее для повседневных расчетов.

Заранее приобрести японские иены – тоже неплохой вариант. Это позволит избежать двойной конвертации. Хотя заметной экономии на курсе не будет, в ситуации, когда новых долларов в обменниках мало, такой подход может оказаться самым удобным.

Где менять валюту и почему без наличных не обойтись

Важно помнить главное: российские банковские карты в Японии не работают. Рассчитываться можно только наличными. Очень многие туристы полагаются на карты, рассуждая, что Япония – страна будущего и кэш там не нужен. Но будущее наступило не везде: традиционное такси, маленькие магазинчики и уличная еда по-прежнему принимают только наличные. Карты «Мир», разумеется, тоже не работают, так что без иен турист рискует остаться без обеда и транспорта.

Да, в крупных городах популярны бесконтактные платежи, но в маленьких городках и традиционных рёканах кэш по-прежнему обязателен.

Поменять деньги в Японии можно практически везде: в международных аэропортах Токио, Осаки и Нагои, в отделениях банков и официальных обменных пунктах. Удобный вариант – круглосуточные магазины-комбини, например 7-Eleven, где тоже часто есть обменники.

В аэропорту по прилете обменять валюту на первое время не проблема, но эксперты советуют обходить стороной пункты Travelex – там невыгодный курс.