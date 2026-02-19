Хакер нашел лазейку, позволяющую почти бесплатно ночевать в отелях

Испанская полиция задержала молодого хакера, который нашел способ останавливаться в роскошных отелях буквально за копейки.

20-летний злоумышленник вместо положенных тысяч евро платил за ночи в элитных гостиницах всего по одному евроценту, пользуясь уязвимостью в системе онлайн-бронирования. Как сообщает информационное агентство Belga со ссылкой на заявление Национальной полиции, киберпреступник выбирал вариант оплаты через известную международную платформу, а затем вмешивался в процесс проверки транзакции, добиваясь одобрения системы после перевода символической суммы.

В момент ареста испанец проживал в фешенебельном отеле в Мадриде, размещенном в бывшем дворце. Четырехдневное пребывание стоимостью четыре тысячи евро обошлось ему в 10 тысяч раз дешевле — всего в четыре евроцента. При этом мошенник неоднократно останавливался в этой гостинице, нанеся ей ущерб на сумму более 20 тысяч евро. Кроме того, злоумышленник активно пользовался мини-баром, заказывая неограниченное количество напитков и закусок, которые входили в его тариф, но по факту тоже оплачены не были.

Расследование началось после жалобы, поступившей 2 февраля от агентства по бронированию путешествий. На первый взгляд все операции выглядели корректно: система отображала полную стоимость проживания и стандартную процедуру оплаты. Обман вскрылся лишь спустя несколько дней, когда платежная платформа перевела компании фактически уплаченную сумму — всего один цент за каждое бронирование.

В полиции подчеркивают, что это первый случай мошенничества такого рода, зафиксированный в Испании. Задержанному грозит уголовное преследование за компьютерное мошенничество, а отельеры теперь наверняка усилят контроль за поступающими платежами, чтобы не допустить повторения подобных инцидентов.

