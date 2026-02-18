Что делать при обнаружении камеры в номере отеля

Адвокат по уголовным делам Вероника Полякова объяснила, как действовать при обнаружении подозрительного устройства в гостиничном номере.

В беседе с РИАМО эксперт отметила, что в подобной ситуации важно сохранять спокойствие, зафиксировать находку и добиваться официальной проверки.

«Самое главное правило — не паниковать, не трогать и задокументировать», — сказала Полякова.

По словам адвоката, необходимо сделать фото- и видеосъёмку устройства, пригласить представителя администрации или службы безопасности и при подтверждении подозрений настаивать на вызове полиции для фиксации инцидента.

Полякова добавила, что при необходимости можно требовать возврат средств и смену гостиницы.

