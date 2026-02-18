Россиянам объяснили, что делать при обнаружении скрытой камеры в номере отеля

Обнаружив в гостиничном номере скрытую камеру, важно не поддаваться панике, зафиксировать находку на фото и видео в разных ракурсах (общий план, чтобы было понятно расположение устройства в комнате, и крупный план, на котором четко видно сам гаджет), вызвать администрацию отеля и настаивать на обращении в полицию. Такой совет в беседе с РИАМО дала адвокат по уголовным делам, управляющий партнер коллегии адвокатов "Бизнес Лигал Групп" Вероника Полякова. При обращении к сотрудникам отеля она посоветовала не описывать проблему детально по телефону. Это нужно сделать при личной встрече и при свидетеле. "Во всех цивилизованных странах это преступление, нарушающее неприкосновенность частной жизни. Ваша задача - зафиксировать инцидент официально. Если вы за границей, после вызова местной полиции проинформируйте посольство или консульство своей страны", - сказала юрист. После приезда полиции и составления протокола, если остаются сомнения в честности администрации, необходимо потребовать полный возврат средств и немедленно менять отель, добавила она. В феврале стало известно, что российские туристы, посещающие Китай, становятся героями непристойных видео, которые "предприниматели" продают местным жителям. По данным СМИ, китайцы приезжают в отели и оставляют камеры с видом на кровать. Размер устройств составляет полтора сантиметра, как правило, их устанавливают в местах, где их сложно заметить. Таким образом "бизнесмены" получают трансляции с соитием и другими моментами из жизни туристов, которые они не планировали обнародовать. Соответствующие кадры транслируются онлайн. Одной из наиболее "ценных" категорий являются ролики с девушками со славянской внешностью.