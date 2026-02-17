Как проверить номер отеля на наличие скрытых камер

Россиян снимали на скрытые камеры в отелях Китая, в результате чего в Сеть попали интимные видео с их участием, сообщили СМИ. Как не попасть в подобную ситуацию и возможно ли наказать виновных, разбиралась Москва 24.

© Сетевое издание m24.ru

Продажа по подписке?

Злоумышленники установили скрытые камеры в отелях Китая, после чего в Сети появились интимные видео с участием россиян. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

По данным СМИ, записывающие устройства размером всего 1,5 сантиметра маскировали так, чтобы туристы не могли их заметить. При этом контент из номера не только публиковался в виде роликов, но и якобы в ряде случаев транслировался в Сети в режиме реального времени. Уточняется, что доступ к платформам продается по подписке.

Адвокат, юрист по уголовным делам Андрей Конышев подчеркнул в беседе с Москвой 24, что гражданам, которые могли столкнуться с такой ситуацией, нужно подавать жалобу в местную полицию. Необходимо, чтобы каждого признали потерпевшим по делу, так как это даст право требовать компенсацию, пояснил он.

Сотрудники правоохранительных органов проведут расследование, чтобы понять, имеет ли к этому отношение руководство отеля (то есть некий заговор) или это дело рук одного конкретного человека, у которого был доступ в номера. От ответов на эти вопросы станет ясно, с кого требовать компенсацию.

При этом не исключено, что начальство отеля тоже будет признано потерпевшим, если не знало о действиях сотрудника, обратил внимание эксперт.

"В таком случае виновный должен выплачивать компенсацию отелю, а сама организация – потерпевшему", – добавил Конышев.

Юрист, почетный адвокат РФ Сергей Колосовский отдельно добавил в разговоре с Москвой 24, что организованные путешественники могут добиваться справедливости не только через полицию, но и туроператора, организовавшего поездку и бронировавшего гостиницу. В целом есть также возможность воздействовать на отели через репутационные риски для таких учреждений, указал специалист.

Как обезопасить себя?

Руководитель турфирмы и тревел-блогер Наталия Ансталь в разговоре с Москвой 24 назвала способы, как обезопасить себя от подобных ситуаций и попытаться обнаружить скрытые камеры в номере. Один из них – визуальный осмотр с фонариком.

"Нужно полностью изолировать комнату от света – выключить освещение, зашторить окна. Затем с помощью фонарика (можно использовать встроенный в телефон) нужно аккуратно просветить все помещение. Даже самые маленькие камеры с миниатюрными объективами будут давать блик – это поможет их обнаружить", – пояснила она.

Еще один метод – проверка через камеру телефона. Если в темноте посмотреть через нее на вызывающие подозрение предметы, инфракрасная подсветка будет отображаться на экране смартфона как светящаяся точка.

"Другой способ – анализ Wi-Fi. Существуют приложения, которые показывают, какие устройства подключены к Сети. Если есть названия типа Cam, Camera или что-то подобное, это повод более детально изучить подозрительные устройства. При подозрениях, что камера находится за зеркалом, нужно приложить палец или карандаш к поверхности. Если между отражением и предметом нет зазора – это одностороннее зеркало, и с обратной стороны за человеком могут наблюдать", – подчеркнула эксперт.

В целом обычно камеры могут встраиваться в бытовые предметы: часы, розетки, USB-зарядки, датчики дыма и любые мелкие отверстия, которые обеспечивают хороший обзор и остаются незаметными, заключила Ансталь.