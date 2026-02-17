Запись на французскую визу упростили

Визовый центр Франции в России VFS Global запустил раздачу слотов на подачу документов на шенген в апреле. Это событие совпало с изменением порядка записи на онлайн-портале. ВЦ отменил обязательную оплату сервисного сбора на этом этапе.

Это облегчило процесс записи, так как периодически при оплате происходили сбои. Теперь уплата 3,3 тыс. руб. по сегодняшнему курсу будет происходить непосредственно в офисе в день посещения. Раньше сумма была еще и дополнительным гарантом от случайных записей или вариантов на про запас. Впрочем, учитывая сложность процедуры, вряд ли кто-то этим баловался – люди тратили недели и месяцы, чтобы записаться.

Увы, проще стало разбирать слоты не только туристам, но и посредникам, которые далее эти места перепродают.

«Стандартные слоты в Москве закончились за 30 минут. Я вспомнил ситуацию, когда 3–4 года назад слоты загружали понедельно, а не помесячно, как сейчас. И тогда слоты разлетались за эти 20–30 минут», – приводит статистику автор телеграм-канала «Французский шенген» Алексей Кукаевский.

Некоторые соискатели французских шенгенов так и не смогли увидеть свободных слотов:

«Кто-нибудь смог записаться на апрель? Заходила на сайт, уже проходила к окнам, а их нет вообще, а потом блокировка страницы»”.

В регионах места заканчивались еще быстрее – в Самаре, например, через 6 минут после первого оповещения уже ничего не было, а в Саратове – через 9.

Из крупных городов не загрузили пока только Санкт-Петербург. В визовых чатах уже делают ставки: «Интересно сколько он продержится – дольше или меньше Москвы?»

Ранее TourDom.ru писал, что туристы не спят ради французских шенгенов – ночью больше шансов записаться из-за меньшей нагрузки на серверы.