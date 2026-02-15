Как не попасть на удочку псевдоинструктора по лыжам и фрирайду

В «Красной Поляне» активизировались псевдоинструкторы по лыжам и фрирайду. Они рассылают туристам массовые сообщения либо сбрасывают контакты в личной переписке тем, кто в соцсетях ищет наставника «с адекватными ценами» для себя или для детей.

© tourdom.ru

Как правило, такие «учителя» не имеют ни аккредитации, у некоторых нет даже собственного снаряжения – перед занятием они берут его напрокат, либо покупают б/у комплект. И просят за занятие чуть меньше, чем официальные инструкторы. Но стараются растянуть учебный процесс, чтобы «стрясти» с учеников побольше. Заработок делят с рассылающим сообщения и контакты (ему достается до 70% полученных денег). Поэтому, чтобы подзаработать, некоторые пытаются на занятии продавать клиентам БАДы.

Бывалые горнолыжники предупреждают: заниматься с такими наставниками опасно. Обычно он ограничиваются только базовыми упражнениями и не оценивают ни уровень, ни прогресс ученика. А тот может переоценить свои возможности, неправильно выбрать трассу и получить травму.

Кстати, учить на склонах Курорта «Красная Поляна» инструкторам без аккредитации строго запрещено. Но они могут «просачиваться» под видом обычных посетителей. И это должно насторожить туристов, даже если они не проверили, есть ли у их «преподавателя» необходимые документы – аккредитованные специалисты носят форму, которой у самозванцев, разумеется, нет.