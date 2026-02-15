Тревел-блогер назвал самые небезопасные блюда в отелях

Российская тревел-блогерша Елена Лисейкина назвала самые небезопасные блюда на шведском столе в отелях. Своим мнением она поделилась в личном блоге «Путешествия с фотокамерой» на платформе «Дзен».

Первый продукт в списке путешественницы — рис. По ее словам, он содержит споры бактерии, которая прекрасно переживает варку.

«Когда рис сварили и он начинает остывать в мармите (а это часто происходит к концу завтрака), эти споры просыпаются и начинают активничать», — предупредила автор публикации.

На второе место Лисейкина поместила блюда из яиц, которые часто готовят большими порциями заранее.

«Скрембл или омлет могут простоять час-полтора, постепенно остывая. А если яйца недостаточно прожарились изначально, то это прямой путь к проблемам», — пояснила она.

Россиянка также призналась, что она старается избегать салатов с майонезом и сметаной. На шведском столе они часто стоят при комнатной температуре, а не в холоде, и внешне могут выглядеть нормально, хотя внутри уже «идут процессы».

Кроме того, блогерша обычно обходит стороной блюда со сливочными соусами и подливками, так как при остывании они становятся отличной средой для размножения бактерий.

Лисейкина включила в свой антирейтинг и десерты с кремом, макароны с сыром, бекон и сосиски. Туристам, которые боятся отравлений, она порекомендовала брать продукты в индивидуальных упаковках (например, джем в порционных баночках, масло в фольге или йогурт в стаканчиках), целые фрукты, свежую выпечку без начинки и вареные яйца вкрутую.

Ранее другая тревел-блогерша предостерегла туристов от семи блюд на шведском столе в Египте. По ее мнению, легко отравиться можно яркими напитками в прозрачных пластиковых емкостях.