Покроет ли полис издержки в случае гибели туриста за границей

Вице-президент Ассоциации «Альянс туристических агентств» Алексан Мкртчян рассказал о порядке репатриации тел скончавшихся за границей россиян.

Стандартная страховка для выезжающих за рубеж покрывает расходы на транспортировку останков на сумму до $50—60 тыс., сообщил он в беседе с aif.ru.

«Когда вы слышите, что нужны десятки тысяч долларов на лечение или репатриацию тела, то это всё истории про незастрахованных», — уточнил Мкртчян.

Технически перевозка тела осуществляется в грузовом отсеке самолёта, экипаж предупреждают об этом заранее. Гроб доставляют к отдельному въезду в аэропорт, пассажиры с ним не пересекаются. Весь процесс проходит под контролем турагента, который согласовывает детали с авиакомпанией и принимающей стороной, добавил эксперт.

Ранее стало известно, что поляк Адам Борейко, планировавший доехать на велосипеде от Якутска до Оймякона, скончался вскоре после начала маршрута. Об этом сообщили в Службе спасения Республики Саха (Якутия).