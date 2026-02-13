Где сидеть в самолете, чтобы не пожалеть: гид по выбору места в экономе и бизнесе

Перелет — это либо приятный старт отпуска, либо несколько часов мучений в тесноте. Все решается еще на этапе регистрации, когда вы тыкаете в карту мест. Вот на что стоит смотреть, чтобы не ошибиться, подсказывает Марк Еремин.

Главная беда эконома — некуда деть ноги. Если хотите простора, ваш вариант — аварийные выходы. Там можно вытянуться во весь рост, но приготовьтесь доплатить: авиакомпании давно поняли, что это «золотые» места. И помните: сумку придется закинуть на полку, в ногах ее держать не разрешат.

Еще один вариант — первые ряды сразу за перегородкой или бизнес-классом. Плюсы очевидны: никто не откинет на вас спинку кресла, и вы выйдете из самолета в числе первых. Из минусов — придется весь полет созерцать стену перед носом.

Если в планах поспать или поработать в тишине, забудьте про хвост. Там и двигатели ревут сильнее, и болтанка ощущается заметнее. Лучше бронируйте места в носовой части. А вот если не хотите, чтобы мимо вас постоянно курсировали люди в туалет или стюардессы гремели подносами на кухне, выбирайте середину салона, подальше от технических зон.

Вечная дилемма: окно или проход? Тут все зависит от ваших привычек. У иллюминатора идеально для сна. Есть куда прислонить голову, а соседи не будут будить вас каждый раз, когда им захочется выйти. У прохода — свобода. Вставайте, разминайтесь или идите в уборную, никого не дергая и не извиняясь.

Если летите с младенцем, просите места в первых рядах. Там на стенки вешают люльки, да и близость к туалетам сильно облегчает жизнь, когда нужно срочно что-то помыть или переодеть ребенка.

В бизнес-классе плохих мест почти нет, но даже там есть свои фавориты — средние ряды. Они дают максимум приватности. Кресло превращается в полноценную кровать, есть розетки, и вы находитесь в своем коконе, вообще не замечая других пассажиров.

