Туристка отсудила компенсацию за сгоревшие» из-за болезни авиабилеты

В Санкт-Петербурге суд помог женщине вернуть деньги за авиабилет, который она была вынуждена сдать из‑за травмы сына. Авиакомпании «Победа» придется выплатить не только стоимость бронирования, но и штраф, компенсацию морального вреда и неустойку.

В октябре 2023 года женщина оплатила перелет в Махачкалу и обратно за трех человек, каждый билет стоил 14 648 руб. Но за несколько дней до вылета сын получил травму спины и не мог лететь. Его мама сначала обратилась в службу поддержки авиакомпании и приложила документы. Там был четко прописан диагноз: ребенку запрещено сидеть в течение трех месяцев, а после выписки перелеты на самолетах противопоказаны еще не меньше четырех месяцев. Перевозчка это не убедило, он ответил, что медицинская справка не основание для возврата денег. В марте 2024 года женщина направила компании досудебную претензию и больше двух месяцев ждала ответа. Ей снова отказали, поэтому пришлось идти в суд.

В итоге с авиакомпании взыскали стоимость билета ребенка, неустойку 30 тыс. руб., компенсацию морального вреда 10 тыс. руб и штраф 27 324 руб.

Похожая практика встречается и в других городах России. Так, в Москве в начале 2025 года пассажирка смогла вернуть деньги за билет авиакомпании S7, который она сдавала после того, как ребёнку понадобилась срочная госпитализация. Суд взыскал полную стоимость билета и компенсацию морального ущерба в 5 тыс. руб.

В Екатеринбурге в 2024 году мужчина добился через суд возврата стоимости билета «Уральских авиалиний», когда рейс отменили из‑за болезни жены. Ему выплатили стоимость билета, неустойку и небольшую компенсацию морального вреда.

Такие случаи показывают, что российские суды чаще встают на сторону пассажиров, если полет не состоялся по уважительной причине, особенно когда речь идет о болезни или травме близких. Даже если авиакомпания отказывает, через суд вернуть деньги вполне реально.