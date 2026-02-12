Собирающиеся в отпуск во Вьетнам россияне застряли в аэропорту Тюмени

Российские туристы, собирающиеся в отпуск во Вьетнам, застряли в аэропорту Тюмени из-за болезни члена экипажа самолета AZUR air. Об этом сообщает TourDom.

Уточняется, что борт должен был вылететь в Нячанг 11 февраля в 22:50 по местному времени. Однако сначала рейс перенесли на 2:00, а затем и вовсе сообщили, что лайнер отправится только в 14:00 следующего дня (12:00 по мск 12 февраля). Одна из пассажирок пожаловалась, что потратила 15 тысяч рублей за ночь в отеле.

По словам представителей AZUR air, один из членов экипажа отравился, из-за чего понадобилось искать замену. На корректировку расписания также повлияли погодные условия.

Ранее сотни пассажиров не могли вылететь из Красноярска на вьетнамский остров Фукуок больше 24 часов. Воздушное судно должно было отправиться во Вьетнам еще утром 3 февраля, пассажиров пустили в самолет, продержали там несколько часов, а потом по техническим причинам отправили обратно в зал ожидания аэропорта.