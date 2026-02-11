Женщине удалось отсудить у турфирмы сотни тысяч рублей

Жительница Североуральска отсудила у турфирмы 270 тысяч рублей за несостоявшийся отдых в ОАЭ. По независящим от нее причинам, полететь женщина не смогла, однако оператор отказался добровольно вернуть ей стоимость тура. Суд встал на сторону потребителя, вернув потраченное, а также компенсацию морального вреда и штраф.

«Потребитель заключила договор с ИП Ворстер И.В. по подбору, бронированию и приобретению тура в ОАЭ и заплатила 170 тыс. рублей. Из-за непредвиденных обстоятельств гражданка не смогла воспользоваться услугами», – сообщает региональный Роспотребнадзор.

Столкнувшись с отказом вернуть средства – претензии были направлены как самому ИП, так и турагентству ООО «Регион-Туризм», – потребительница оказалась в тупике. Ответчики фактически проигнорировали законные требования, вынудив гражданку обращаться за квалифицированной помощью.

Спасением стала поддержка специалистов консультационного пункта по защите прав потребителей в Североуральске, которые не только детально разобрали ситуацию, но и подготовили грамотное исковое заявление. Этот шаг кардинально изменил ход дела: суд, изучив материалы, принял решение не в пользу турагента, а взыскал всю сумму с туроператора – ООО «Регион Туризм». Итоговая компенсация почти в полтора раза превысила стоимость путевки: 170 тысяч рублей основного долга, 10 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда и внушительный штраф в 90 тысяч рублей за отказ добровольно удовлетворить требования потребителя. Общая сумма выплаты составила 270 тысяч рублей.

Отметим, что небольшой город Североуральск с населением чуть более 24 тысяч человек, известный прежде всего как центр шахтерского и металлургического края, в последние годы и сам может привлекать туристов. Именно здесь, в семье потомственных горняков, родился и вырос нынешний губернатор Свердловской области Денис Паслер. Будущий глава региона учился в североуральской школе №1, а также занимался плаванием в местном бассейне «Нептун».