Как туристам найти лучшие бесплатные панорамы и смотровые

В новом городе почти всегда хочется увидеть панораму — с высоты легче почувствовать масштаб, рассмотреть центр, реку и главные районы. Обычно для этого предлагают платные смотровые площадки, но билеты стоят недёшево, а на месте часто толпы и очереди. При этом красивый вид можно найти бесплатно — нужно лишь знать, где искать. Город с высоты — «без билета»: как найти лучшие бесплатные панорамы и смотровые - об этом подробнее на сайте Туристас.

Лучшие точки обычно не самые очевидные. Панорамы часто открываются в парках на холмах, на набережных и мостах, а иногда — на террасах кафе или на крышах торговых центров. В Москве стоит заглянуть на Парящий мост в Зарядье или на Воробьёвы горы, в Париже — подняться на крышу Galeries Lafayette, посмотреть на город со ступеней у Сакре-Кёр или прогуляться по парку Бют-Шомон.

Чтобы находить такие места самостоятельно, включайте на картах режим «рельеф» и «спутник», заранее смотрите панорамы улиц и читайте советы местных. Лучше всего приходить за час до заката: свет становится мягким, и город выглядит особенно красиво. Иногда самый запоминающийся вид оказывается там, где нет ни билетов, ни охраны — только хороший ракурс и ощущение маленького открытия.