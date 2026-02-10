Турэксперт рассказал, в какой период можно отдохнуть дешевле

Эксперт по туризму Николай Мельник рассказал, что раннее бронирование для массовых направлений, таких как Турция, не всегда гарантирует низкую цену. По его словам, в 2026 году россиянам будет сложнее сэкономить на летнем отдыхе.

Одним из работающих лайфхаков, позволяющих не тратить лишнее, остаётся правильное время бронирования — сразу после крупных праздников. В первые рабочие дни после новогодних или майских каникул системы бронирования автоматически снижают цены, которые затем быстро растут, поделился эксперт с АБН24.

При этом для регулярных авиарейсов действует обратное правило: чем раньше куплен билет, тем он дешевле.

Реальная экономия часто лежит в смене направления и формата, отмечает Мельник.

«Например, экзотические направления вроде Индонезии (Бали) летом находятся в высоком сезоне, но при этом могут быть очень доступными по проживанию», — добавил он.

