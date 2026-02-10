$77.2191.94

Турэксперт Мельник: в постпраздничный период можно отдохнуть дешевле

RT на русском

Эксперт по туризму Николай Мельник рассказал, что раннее бронирование для массовых направлений, таких как Турция, не всегда гарантирует низкую цену. По его словам, в 2026 году россиянам будет сложнее сэкономить на летнем отдыхе.

Турэксперт рассказал, в какой период можно отдохнуть дешевле
© РИА Новости

Одним из работающих лайфхаков, позволяющих не тратить лишнее, остаётся правильное время бронирования — сразу после крупных праздников. В первые рабочие дни после новогодних или майских каникул системы бронирования автоматически снижают цены, которые затем быстро растут, поделился эксперт с АБН24.

При этом для регулярных авиарейсов действует обратное правило: чем раньше куплен билет, тем он дешевле.

Реальная экономия часто лежит в смене направления и формата, отмечает Мельник.

«Например, экзотические направления вроде Индонезии (Бали) летом находятся в высоком сезоне, но при этом могут быть очень доступными по проживанию», — добавил он.

Ранее турэксперт Дмитрий Арутюнов в беседе с НСН рассказал, что весной 2026 года россияне могут существенно сэкономить на отдыхе за рубежом за счёт нескольких благоприятных факторов.