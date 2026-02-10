Туроператоры объяснили, как сэкономить на отдыхе до лета

Отдохнуть весной можно дешевле за счет раннего бронирования, доступности авиаперелетов и укрепления рубля, заявил НСН гендиректор «Арт-тур» Арутюнов.

© nsn.fm

Весной 2026 года можно сэкономить на отдыхе за рубежом не только за счет раннего бронирования, но и еще из-за нескольких факторов. Об этом НСН рассказал гендиректор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов.

В этом году россияне стали более активно бронировать туры на весну — уже в январе число заказов было на 18% больше, чем за аналогичный период 2025 года. Об этом сообщили «Известиям» со ссылкой на данные сервиса «Островок». Наиболее активный рост бронирований демонстрируют зарубежные направления — за счет смягчения визового режима и укрепления рубля. Самым популярным среди них стал Стамбул, также высок интерес к Баку, Анталье и Пекину.

«Понятно, что традиционно основной сезон отпусков летом, соответственно бронирований сильно больше — 35-40% от годового объёма. Однако весна — тоже хороший сезон. В 2025 году на весну пришлось порядка 27% от общего числа бронирований за границу. Привлекательным отдых весной сейчас делают несколько факторов. Так, на зарубежные туры цены стали ниже, чем в 2025 году за счет изменения курса доллара и евро. Например, в рублях стоимость туров в ОАЭ стала на 20% дешевле. Во-вторых, с учетом текущей геополитики, в Европу попасть стало гораздо труднее, в отличие от стран Ближнего Востока. А весна для этого региона — самый хороший сезон с точки зрения погоды — ещё не так жарко, но при этом море уже прогрелось. Кроме того, сейчас идут скидки на раннее бронирование в ту же самую Турцию. За счет акций можно сэкономить 30-40%. Народ становится более грамотен в этом плане и смотрит, где выгоднее можно отдохнуть», — отметил собеседник НСН.

По словам Арутюнова, в мае наиболее выгодно можно отдохнуть после праздников.

«Майские праздники — это отдельная история, там получается высокий сезон с первых числе по 10 мая, поэтому не сильно дешевле лета. Однако, если взять Турцию после майских праздников, отдых может быть в два раза дешевле, чем в августе. В Эмиратах после 15 мая — раза в полтора дешевле можно отдохнуть», — пояснил эксперт.

Он также назвал страны – лидеры по спросу на весенний отдых в этом году.

«Среди стран наибольшим спросом на отдых весной у россиян пользуются Турция, ОАЭ, Таиланд и традиционно Египет. Причем в Эмиратах на какие-то даты можно дешевле отдохнуть, чем в Египте за счет более выгодного перелета в связи с большим количеством рейсов. Хотя, в целом, ОАЭ дороже, потому что там лучше качества отели», — заключил гендиректор «Арт-тур».

Согласно данным туроператоров, с ноября 2025 по январь 2026 года желающих получить шенгенскую визу стало значительно больше. Спрос на визы в Италию и Венгрию вырос примерно в два раза, в Испанию и Францию — в полтора раза. Однако президент Союза туристических агентств Сергей Голов в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» призвал россиян сто раз подумать перед выбором «шенгенского» направления для отдыха.