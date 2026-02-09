Отказ от тура на Кубу: что могут получить туристы

На фоне новостей о топливно-энергетическом кризисе на Кубе, где не смогут в ближайший месяц заправлять самолеты, некоторые туристы задумались об отказе от туров, которые запланированы в ближайшие даты. Есть и те, кто купил путешествия с вылетом на май и тоже находятся в сомнениях. Редакция TourDom.ru выяснила, на каких условиях будет осуществлен возврат денег при добровольном отказе клиента.

Правила возврата в РФ едины для любых путешествий, напоминают юристы. На сегодняшний момент аннуляция возможна только на общих основаниях с учетом вычета фактически понесенных расходов туроператором:

«Полный возврат действует только ввиду возникновения угрозы безопасности в стране временного пребывания в случае объявления Минэкономразвития указанной угрозы в виде запрета или рекомендации воздержаться от посещения такой страны. Этот порядок прописан в статье 14 № 132 ФЗ. В остальных случаях действуют общие правила отказа от договора», – объясняет юрист Альянса туристических агентств Мария Чапиковская.

На текущий момент Минэк никаких отдельных предостережений по поводу Кубы не выпускал. Таким образом туристу, который все-таки решит не лететь на Остров свободы, придется рассчитывать только на остаток средств за вычетом ФПР.

Для сохранения средств клиент может использовать только альтернативные варианты, предложенные туроператором, если таковые имеются. В подобных случаях компании как правило предлагают воспользоваться перебронированием на новые даты или переносом суммы на одно из альтернативных направлений.

Ранее TourDom.ru писал, что туроператоры не сообщают о проблемах с возвращением российских туристов с Кубы.