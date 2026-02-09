Ветеринарный врач объяснила, как подготовить питомца к путешествию

Недостаточная подготовка домашнего животного к путешествию и неправильная транспортировка могут обернуться сильным стрессом, травмами и другими серьезными последствиями. Об этом в разговоре с «Известиями» предупредила ветеринарный врач и эксперт «Валта Пет Продактс» Таисия Ильина.

Специалист подчеркнула, что в первую очередь перед путешествием необходимо ознакомиться с правилами перевозчика, в которых указано, как именно можно провозить питомцев. Однако только формальных требований для безопасности животного будет недостаточно.

По словам ветеринара, важно подготовить к поездке переноску. Она должна быть прочной, хорошо вентилируемой и просторной, чтобы питомец имел возможность встать и, лечь и принять другое удобное положение. Рекомендуется отдавать предпочтение моделям из литого пластика, ABS или армированного нейлона с надежной фиксацией.

При этом, по словам эксперта, не стоит покупать переноску непосредственно перед выездом. Следует приобрести аксессуар за две-три недели до путешествия и поставить его дома открытым, заранее положив внутрь подстилку и лакомства. Благодаря таким действиям питомец начнет воспринимать сумку как безопасное место.

Помимо этого, перед путешествием нужно пройти осмотр у ветеринарного врача, взять с собой привычный корм, воду, миску-непроливайку и впитывающие пеленки. Перед самим отправлением специалист посоветовала избегать плотного кормления.

Она также добавила, что в некоторых случаях поездку с домашним животных стоит отложить. Отказаться от путешествия следует, если питомец недавно перенес операцию, в период обострения хронических болезней или при сильной реакции на стресс.

«Если питомец панически боится шума и незнакомых мест, стоит серьезно задуматься, так ли необходима эта поездка», — добавила ветеринар.

Эксперт подчеркнула, что особое внимание необходимо уделить животным из группы риска, среди которых питомцы с хроническими заболеваниями, повышенной тревожностью, а также пожилые и породы с короткой мордой. Для них дорога может стать настоящим испытанием.

Главный врач Крылатской ветеринарной клиники, член Анестезиологического ветеринарного общества Дмитрий Дмитриев до этого говорил, что отстраненность и потеря интереса к хозяину у домашнего животного могут проявляться на фоне сильного стресса или болезни. По словам специалиста, питомец может стать замкнутым и пугливым, например, из-за громких звуков или салютов. Однако поведенческие изменения также могут сопровождать и тяжелые заболевания.