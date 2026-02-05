Как выбрать идеальный отель для отдыха с детьми

Требования к отелю меняются в зависимости от направления, длительности поездки, возраста ребенка и формата отдыха. Об этом «Газете.Ru» рассказал директор по развитию отельного рынка сервиса путешествий Туту Юрий Вьюшин.

© РИА Новости

«Требования к отелю напрямую зависят от возраста детей, и это касается не только инфраструктуры, но и стоимости проживания и питания. В одних отелях дети до определенного возраста размещаются бесплатно, в других — за них нужно доплачивать как за взрослых гостей. Для малышей важны безопасность, тишина и возможность поставить детскую кроватку. Для детей постарше — личное пространство, бассейны, игровые зоны и активности», — рассказал Вьюшин.

Эксперт также отметил важность выбора направления, бюджета и питания.

«Первое, с чего начинают семьи при выборе отеля — это направление и длительность поездки. Не секрет, что дети нередко бывают избирательны в еде. Поэтому при ограниченном бюджете есть смысл рассмотреть размещение с кухней, особенно если речь идет о длительном пребывании. Домашняя еда воспринимается детьми спокойнее, а самостоятельная готовка помогает заметно сократить расходы. Особенно советую обращать внимание на этот вопрос при поездках в Азию, местная кухня может быть специфичной для юных путешественников. Если бюджет позволяет, логично рассмотреть отель с системой "все включено". На шведском столе обычно находится подходящая еда и для детей, и для взрослых. В этом случае важны не только питание, но и сервис: детская анимация, бассейны, игровые зоны, а иногда и услуги няни. Лучше заранее уточнить, какие опции для детей предлагает конкретный отель. Если раньше родителям было достаточно спа для мамы и хорошего ресторана для папы, то сегодня все чаще появляется запрос на активный отдых: экскурсии, хайкинг, снорклинг и другие активности», — добавил он.

Для коротких поездок и городских отелей, по его мнению, решающим фактором станет выбор номера.

«Один из самых недооцененных факторов — спальное место. Если ребенок маленький и спит с родителями, многие обращают внимание на ширину двуспальной кровати: как правило, она варьируется от 120 до 200 сантиметров. Если ребенок спит отдельно, важно понять (а лучше преждевременно уточнить), что именно предлагает отель: полноценная кровать, раскладное кресло или детская кроватка с бортиками. Эти нюансы редко выносят в описания, но именно они напрямую влияют на качество сна — а значит, и на впечатление от поездки. Даже при коротких поездках остается важным вопрос питания. Родители смотрят, есть ли детские опции на завтраке, а при ограниченном бюджете — возможность воспользоваться кухней или хотя бы микроволновкой», — высказался Вьюшин.

При выборе направления директор по развитию отельного рынка советует опираться на классику: удобство, сервис, подходящее питание и предсказуемый уровень комфорта.