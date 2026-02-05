Авиапассажирам могут начать возмещать полную стоимость билета при овербукинге

Пассажирам авиакомпаний могут начать возмещать полную стоимость билета в случаях отказа в перевозке из-за овербукинга. С соответствующей инициативой в Минтранс обратился заместитель начальника управления Генпрокуратуры по надзору за исполнением законов на транспорте Михаил Кузнецов. Поводом стали многочисленные жалобы граждан, столкнувшихся с отказом в вылете в 2025 году.

© tourdom.ru

В письме отмечается, что в прошлом году Западно-Сибирская транспортная прокуратура возбудила свыше 30 административных дел в отношении ряда авиаперевозчиков, включая S7, NordStar и «Северный ветер». Общая сумма назначенных штрафов превысила 900 тыс. рублей.

В Генпрокуратуре считают, что для пресечения подобных нарушений требуется дополнительное правовое регулирование. В частности, предлагается внести изменения в статью 120.1 Воздушного кодекса РФ. Согласно инициативе, при отказе пассажиру в предоставлении места на рейсе по причине сверхбронирования авиакомпания будет обязана в течение 10 дней выплатить штраф в размере полной стоимости авиабилета.

Тема овербукинга ранее поднималась и на уровне профильного ведомства. В начале января глава Минтранса публично высказывал недовольство ростом числа подобных случаев. При этом в министерстве подчеркивают, что возможные решения пока находятся в стадии обсуждения и должны учитывать баланс интересов пассажиров и авиакомпаний.