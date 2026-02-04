Как получить компенсацию за задержку рейса

Рейс Красноярск — Фукуок авиакомпании Azur Air задерживается уже более 14 часов по местному времени из-за отказа левого двигателя. Авиакомпания предоставила резервный борт, но, по словам представителей, аэропорт Фукуока не подтвердил новое расписание из-за отсутствия мест для самолетов. Пассажиры вынуждены ждать устранения неисправности. Можно ли рассчитывать на компенсацию в подобных ситуациях и как ее получить, «Вечерняя Москва» разбиралась с экспертом.

Предусмотрено ли возмещение убытков

Когда авиакомпания задерживает рейс по технической или любой другой причине, пассажиры имеют право на компенсацию, рассказал юрист Дмитрий Кваша.

«Если человек летел стыковочным рейсом с минимальным временем для пересадки, то по вине авиакомпании у него сгорает билет на следующий рейс. В этом случае он может запросить компенсацию, предоставив суду подтверждающие документы о задержке вместе с заявлением», — пояснил эксперт.

Также человек может потребовать возместить ущерб за сгоревшее бронирование номера в отеле.

«Если рейс был задержан более чем на 12 часов, из-за чего пассажир потерял сутки проживания в гостинице, он также может рассчитывать на компенсацию. Однако надо понимать, что авиакомпания возместит только средства за предоставленные неудобства. К примеру, если человек потерял сутки проживания, то компенсируют только их», — дополнил эксперт.

За короткие задержки в несколько часов человек тоже вправе просить возместить убытки, однако они будут минимальны, сообщил собеседник «ВМ».

Что нужно делать, чтобы получить компенсацию

Кваша предупредил, что для получения компенсации придется обращаться в суд. Для этого необходимо собрать пакет документов:

зафиксировать на посадочном талоне задержку или отмену рейса;сделать фото, подтверждающее присутствие в аэропорту в тот промежуток времени, когда самолет уже должен был вылететь;написать заявление о получении компенсации.

«Также можно скооперироваться с кем-то из пассажиров того же рейса, чтобы была поддержка свидетеля. Но, как правило, для получения компенсации хватает вышеперечисленных документов», — сообщил спикер.

