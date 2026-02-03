Турэксперт дала совет самостоятельным путешественникам

Турэксперт Наталия Ансталь посоветовала при подготовке самостоятельной поездки за границу без путёвки обязательно оформлять медицинскую страховку.

В противном случае при болезни или травмировании туристу придётся оплачивать лечение наличными, так как бесплатная медицинская помощь в большинстве стран недоступна для иностранцев. Это может привести к серьёзным финансовым расходам, предупредила она в разговоре с NEWS.ru.

По словам эксперта, можно выбрать страховку с различными уровнями покрытия и разной стоимости.

«Также есть страховки для активного отдыха, если вы планируете заниматься активными видами спорта в период своего отпуска, например кататься на горных лыжах или прыгать с парашютом», — добавила Ансталь.

