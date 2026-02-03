$76.9890.72

Турэксперт Ансталь: путешествующим за границу без путевки необходима страховка

RT на русском

Турэксперт Наталия Ансталь посоветовала при подготовке самостоятельной поездки за границу без путёвки обязательно оформлять медицинскую страховку.

Турэксперт дала совет самостоятельным путешественникам
© РИА Новости

В противном случае при болезни или травмировании туристу придётся оплачивать лечение наличными, так как бесплатная медицинская помощь в большинстве стран недоступна для иностранцев. Это может привести к серьёзным финансовым расходам, предупредила она в разговоре с NEWS.ru.

По словам эксперта, можно выбрать страховку с различными уровнями покрытия и разной стоимости.

«Также есть страховки для активного отдыха, если вы планируете заниматься активными видами спорта в период своего отпуска, например кататься на горных лыжах или прыгать с парашютом», — добавила Ансталь.

Ранее турэксперт Воскан Арзуманов в беседе с НСН объяснил популярность Азии и Ближнего Востока у российских туристов.