«Потеряла сегодня туристов», – написала в редакцию TourDom.ru турагент. Она объяснила уход клиентов акцией с кешбэком от «Альфа Тревел». Сервис предлагает вернуть до 10% от стоимости тура.

Турагент привела скрины, где видно, что при заказе тура в Турцию в феврале при проживании в Dobedan Beach Resort за 103 тыс. руб. покупатель вернет 10 тыс., а с тура в Grand Park Lara получит 9 тыс.

В розничных компаниях тему считают очень актуальной. Акции от банков привлекают внимание туристов, а турагентства не могут предложить им скидку в таком же размере, поскольку она больше их средней комиссии. Автор обращения в редакцию задает риторический вопрос: «Как турагентствам не терять клиентов в таких условиях?»

Представители розничных компаний советуют внимательно изучать условия бронирования с кешбэком: могут проявиться нюансы, которые туристы не учитывают. Корреспондент TourDom.ru проверила: при покупке турпакета в Турцию с перелетом «Аэрофлотом» с 8 по 15 февраля, а также с 15 по 17 мая, с проживанием в отеле Dobedan Beach Resort цены в «Альфа Тревел» совпадают с теми, что выложены в системе бронирования туроператора. Трансфер, страховка и багаж при этом включены.

Однако также надо иметь в виду, что, если в пакет входят билеты на стыковочные рейсы, в общую сумму в сервисе может быть не включен трансфер. Его добавят в заказ за дополнительную плату. Иногда не учитывается провоз багажа.

Но основной нюанс акции в ограничении кешбэка – можно вернуть не более 10 тыс. руб. с одного заказа. Таким образом, заявленные 10% турист получит, если тур стоит недорого, до 100 тыс. руб.

Реальные же туры в Турцию летом обходятся, как правило, намного дороже. В частности, по данным интернет-магазина туров Travelata, средний чек при бронировании на летний сезон – 2026 по Анталье составил 280 тыс. руб., по Кемеру – 315, а по Белеку – 470 тыс. руб. Покупая такие туры, клиенты банка вернут на свой счет все те же 10 тыс. руб., что составит не 10% от стоимости тура, а меньше. Например, если турпакет стоил 280 тыс. руб., реальная выгода составит 3,5%, если 470 тыс. – 2%.

