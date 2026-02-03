Загранпаспорт для ребенка: какие правила действуют в Абхазии в 2026 году

С 20 января 2026 года вступили в силу новые правила выезда за границу для детей, однако у многих родителей до сих пор возникают вопросы. Главное изменение, о котором важно помнить, – теперь для пересечения границы каждому несовершеннолетнему требуется собственный загранпаспорт. Это нововведение установлено Федеральным законом от 23 июля 2025 года № 257-ФЗ, который полностью исключил свидетельство о рождении из перечня документов для таких поездок.

Новые требования распространяются абсолютно на все страны, включая те, где раньше действовал упрощенный порядок. Речь идет, например, о поездках в Абхазию, Беларусь, Казахстан, Киргизию и Южную Осетию. Если раньше для въезда туда с ребенком было достаточно его свидетельства о рождении и паспорта родителя, то теперь и в эти государства детям до 14 лет необходимо предъявлять личный загранпаспорт.

Поэтому, планируя любую семейную поездку в Абхазию в 2026 году, первым делом стоит оформить этот документ для каждого юного путешественника. Сделать это удобнее заранее, минимум за месяц до предполагаемой даты выезда. Обратиться можно через портал «Госуслуги», в центры «Мои документы» (МФЦ), в подразделения МВД по вопросам миграции или в российские консульства, если вы находитесь за границей. Важный момент: заявление подать может только законный представитель – один из родителей, усыновителей, опекунов или попечителей.

Кроме того, с 20 января 2026-го российские консульства в указанных странах больше не смогут оформлять свидетельство на въезд (возвращение) взамен свидетельства о рождении – в случаях если документ потерян, испорчен или ребенку исполнилось 14 лет во время пребывания за рубежом.

Что касается взрослых, то для поездок в Абхазию в 2026 году гражданам России загранпаспорт по-прежнему не обязателен – можно использовать действующий российский внутренний паспорт.

