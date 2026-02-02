Названа страна с самым быстрым оформлением шенгена

Российским путешественникам назвали шенгенскую визу, которую выдают быстрее всего, — речь о болгарском шенгене. Об этом говорится на странице @vien__go в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Уточняется, что сроки рассмотрения заявления обычно составляют 10-14 дней, а поймать свободный слот можно за 1-2 недели до дня записи. В целом на получение болгарской визы уходит около трех недель, при этом процент одобрения составляет больше 90.

Еще один плюс такого шенгена — не нужно заранее оплачивать билеты и отель. А саму Болгарию и вовсе не обязательно посещать — можно сразу отправиться в другие страны Шенгенской зоны.

Ранее российский тревел-блогер назвал Францию наиболее часто выдающей шенген россиянам страной Европы. По словам автора ролика, подавать заявление на визу Франции можно даже с чистым паспортом или без работы.