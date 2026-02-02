Как в путешествии без стресса экономить на еде

В путешествиях еда часто становится самой большой статьёй расходов: хочется пробовать местное, питаться нормально и не потратить весь бюджет за первую неделю. Но экономия не обязана заканчиваться лапшой быстрого приготовления — можно тратить меньше без стресса и голодовок. Экономия на еде без «доширака»: как питаться вкусно и недорого в любой стране - об этом подробнее на сайте Туристас.

Ещё до поездки стоит посмотреть цены на продукты и кафе, а также изучить карты и отзывы, чтобы не попасть в туристические места с завышенными счетами. Сильно помогает жильё с кухней: даже один домашний завтрак или ужин заметно сокращает расходы. Если готовить не хочется, выбирайте отель с включённым завтраком — он часто заменяет обед.

Вместо ресторанов чаще покупайте еду в супермаркетах и на рынках: там можно взять свежие продукты, готовые блюда и местные закуски по адекватной цене. В кафе выгоднее ходить днём, когда есть обеденные меню, а уличная еда позволит недорого попробовать настоящую кухню — главное, чтобы было чисто. И не забывайте мелочи: вода и небольшой перекус в сумке помогут не переплачивать на ходу.