Эксперт рассказала, куда бюджетно полететь отдыхать за границу в марте

Межсезонье — удачный период для того, чтобы сэкономить. Туристический агент Елизавета Чернова рассказала в беседе с NEWS.ru, куда бюджетно полететь отдыхать за границу в марте.

По словам эксперта, многое зависит от того, какую цель вы преследуете. При этом палитра выбора остаётся широкой. Так, на пляжах Юго-Восточной Азии сохраняется прекрасная погода и тёплый океан. Вместе с тем традиционно март не является высоким сезоном и популярным периодом для туристических поездок. Из этого обстоятельства можно извлечь довольно весомую выгоду.

«Цены на отдых в Таиланде в марте заметно снижаются по сравнению с пиковыми зимними месяцами. Это конец высокого сезона: туристический поток спадает, а отели предлагают скидки до 20–30%. По этой причине можно найти дешёвые туры за несколько дней до вылета, когда у туроператоров остаются непроданные путёвки и свободные места на авиарейсы», — сказала Чернова.

