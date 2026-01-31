Как правильно собрать чемодан на горнолыжный курорт

Для склона и прочих активностей.

Горнолыжный отдых — это кристально чистый воздух, захватывающие виды, адреналин на склонах и ощущение полной перезагрузки. Чтобы снежное приключение прошло комфортно и оставило только приятные воспоминания, к сборам стоит подойти осознанно.

«Какие вещи действительно необходимы в горах и как чувствовать себя уверенно в любую погоду? Разбираемся во всём по порядку», — Дарья Дубинина, эксперт по красоте и уюту медиаплатформы Food.ru

На горнолыжном курорте нам предстоят разные виды отдыха. Разумеется, главная цель — это склон, но, кроме него, в программу наверняка войдут неспешные прогулки на свежем воздухе, посиделки в кафе и посещение спа. Постараемся предусмотреть все сценарии.

Важно! Определитесь, летите ли вы со своим снаряжением или возьмёте в аренду. Второй вариант, разумеется, проще. Не придётся транспортировать громоздкие лыжи/сноуборд, нервничать из-за багажа, платить за лишнее место.

Одеваемся на склон

Главный принцип — многослойность

Помимо основного снаряжения — шлема, маски, защиты спины и коленей, оборудования и чехла для него, — важно продумать одежду, которая будет согревать, защищать от ветра и при этом не сковывать движения. В горах особенно актуален принцип многослойности.

Первый слой — термобельё. Это основа нашего утепления — основа всего образа. Толщина первого слоя подбирается в зависимости от температурного режима.

Для относительно тёплой погоды весной — от +5°С до +15°С — подойдет лёгкое и тонкое термобельё. Оно ощущается как вторая кожа и нередко содержит шерсть мериноса, благодаря чему становится максимально комфортным и практически неощутимым.

При температуре ниже +10°C стоит рассмотреть комплекты средней толщины.

Для суровых холодов ниже -20°C пригодится плотное термобельё с начёсом. В особенно холодную погоду допустимо наслаивание: тонкий облегающий первый слой и более свободный комплект с начёсом сверху — для эффективного отвода влаги.

Второй слой должен сохранять тепло и отводить влагу. Лучше выбирать одежду из флиса: материал лёгкий и дышащий, хорошо удерживает тепло и быстро высыхает. Альтернативой могут стать другие синтетические изделия, например, свитеры или жилеты. Хлопковые вещи лучше исключить: они долго сохнут и теряют тепло.

Третий (верхний) слой — это уже горнолыжный или сноубордический костюм/комбинезон. Здесь важно выбирать технологичные изделия — из мембранной или водонепроницаемой дышащей ткани. Они должны сидеть по фигуре, не сковывать движения и не быть слишком свободными. При примерке важно попробовать присесть, повернуться и выполнить активные движения, чтобы понять, насколько комфортно ощущается экипировка.

Лучше взять специальные горнолыжные носки — высокие и плотные. Они сохраняют тепло, отводят влагу и не сползают на пятку, так что ноги остаются сухими даже во время активных спусков.

Важные детали

Аксессуары играют не меньшую роль, чем основная экипировка. Именно они отвечают за комфорт в течение всего дня на склоне и помогают избежать мелких, но неприятных моментов — холодных пальцев, мёрзнущих рук или постоянно сползающих носков.

Перчатки или варежки. Рекомендуется брать минимум две пары на смену. Лучше выбирать непромокаемые модели с утеплением. В магазинах есть функциональные варианты с фиксацией на запястье, кармашком для ски-пасса, встроенными грелками и даже флисовой вставкой на большом пальце. Она нужна, чтобы быстро убрать конденсат или снег с маски или промокнуть нос.

Солнцезащитные очки и маска. Эта важная деталь экипировки, о которой нельзя забыть.

Шапка, балаклава, бафф (снуд).

Рюкзак. Может быть полезен не только для катания, но и для прогулок. В него можно положить термос, перекус, небольшое полотенце из микрофибры, запасные варежки, согревающие вставки, бальзам для губ и SPF, чтобы вовремя его обновить. Именно для катания рекомендуется выбирать рюкзак с поясным ремнём и грудной стяжкой, чтобы он был надёжно зафиксирован и не мешал на спуске.

Если вы не на склоне

Помимо снаряжения и одежды для катания, продумайте гардероб на время пребывания в отеле, посещения спа-комплекса и прогулок. Вот небольшой чек-лист по дополнительной одежде и аксессуарам.

Для нахождения в пределах отеля и шале выбирайте свободные костюмы, свитера или комбинезоны, предпочтительно из натуральных дышащих материалов, чтобы тело отдыхало от термобелья.

Для прогулок по местности продумайте базовый зимний образ: пуховик, утеплённые брюки, шапка, варежки, тёплые ботинки на плоском ходу с рельефной нескользящей подошвой.

Заранее почитайте информацию о ресторанах. Соблюдается ли там определённый дресс-код? Чаще всего рестораны не ограничивают гостей, и вы спокойно можете выбрать стиль кэжуал для посещения. Если есть ограничения для спортивного стиля, возьмите с собой одну пару джинсов, блузу и универсальные ботинки. Для женщин может подойти прямое трикотажное платье, для мужчин — свитер-поло.

Позаботьтесь об одежде для сна, если для вас это важно. Рассмотрите тонкие вискозные пижамы. При необходимости можно взять маску для сна и беруши.

Для зоны СПА не забудьте взять купальник/плавки, лёгкие вьетнамки (чтобы не занимали много места в багаже).

Возьмите термокружку или термос. Можно взять с собой на спуск, если есть навыки катания с рюкзаком. Пока едете на подъёмнике, сможете насладиться горячим напитком и перекусом

Не будет лишним портативный универсальный аккумулятор для зарядки телефона, наушников, камеры, стелек, часов, микрофона и другое.

Уходовая косметика для гор

Помимо базового ухода, в поездке понадобятся продукты, которые помогут коже справляться с перепадами температур, сильным ветром и активным солнцем.

Плотный питательный крем от ветра и холода. Наносится ежедневно за несколько часов до выхода на склон. Он создает невидимую защитную плёнку, предотвращает обветривание и потерю влаги. На период отпуска привычный крем можно заменить на более жирный и питательный.

Наносится ежедневно за несколько часов до выхода на склон. Он создает невидимую защитную плёнку, предотвращает обветривание и потерю влаги. На период отпуска привычный крем можно заменить на более жирный и питательный. SPF-крем 30+. Его также наносят заранее, за 20-30 минут до выхода на улицу, и обновляют каждые два часа. Ультрафиолет в горах особенно активен и, отражаясь от снега, может вызвать ожог.

Его также наносят заранее, за 20-30 минут до выхода на улицу, и обновляют каждые два часа. Ультрафиолет в горах особенно активен и, отражаясь от снега, может вызвать ожог. Бальзам для губ. Лучше выбирать плотные формулы, при желании — с SPF. Губы первыми реагируют на холод и ветер.

Лучше выбирать плотные формулы, при желании — с SPF. Губы первыми реагируют на холод и ветер. Крем или универсальное питательное средство, которое подойдёт для рук, стоп, локтей. Такой уход помогает предотвратить сухость, трещины и обветривание, сохраняя кожу увлажнённой даже после активных зимних прогулок.

Гель-масло для душа. Бережно очищает кожу после долгого дня на склоне, помогает избежать ощущения стянутости, которое часто возникает зимой.

Полезная информация по сбору чемодана

Заранее составьте список необходимых вещей и отмечайте галочками при сборах, чтобы ничего не забыть.

Подумайте, что из косметики можно взять в тревел-формате, или просто перелейте средства в дорожные флаконы.

Одежду сворачивайте в рулоны. Так она не сильно помнётся и сэкономит место в чемодане.

Вариант для экономии места — компрессионные или вакуумные пакеты. Они должны быть предназначены для ручного скручивания. Не факт, что вы найдёте пылесос при обратном перелёте. А везти с собой насос — не самая удачная идея в плане экономии месте.

Самые тяжёлые вещи складывайте на дно чемодана.

Объёмные вещи для прогулок и отеля (костюм, брюки, комбинезон, пуховик, ботинки) отлично подойдут и для перелёта. Можно лететь прямо в них.

При бронировании отеля изучите информацию по наличию косметических средств, средств личной гигиены, халата, тапочек, полотенец, чтобы не брать дублирующие вещи.

Используйте пространство внутри обуви для мелочей, сложив их в пакет с zip-lock замком.

Возьмите с собой аптечку, пейте достаточно воды и не забывайте подкрепляться в течение дня. Забота о себе поможет наслаждаться каждым спуском, а в конце поездки вы увезёте домой не только сувениры, но и массу ярких впечатлений, смеха и тёплых воспоминаний о снежном приключении.