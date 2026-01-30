Эксперт дал советы, как организовать отдых в коттедже в России

Бронировать дачные домики для отдыха в России лучше заранее. При этом во время выбора коттеджа важно обращать внимание на некоторые детали. Об этом «Известиям» рассказал директор по развитию отельного рынка в сервисе путешествий «Туту» Юрий Вьюшин.

© Газета.Ru

Специалист порекомендовал бронировать коттедж за 5-7 недель до даты заезда. При этом он отметил, что наиболее выгодным временем для начала отдыха будет период с воскресенья по четверг.

«Лучше всего арендовать домик на продолжительный срок — от трех ночей. При этом заезжать в коттедж лучше в воскресенье вечером: так дороги к локации будут не слишком загруженными», — добавил эксперт.

По его словам, при бронировании дома для отдыха необходимо обращать внимание на его категории. Даже в одном комплексе коттеджи могут отличаться планировкой и набором удобств, поэтому следует заранее уточнять все детали, включая количество спальных мест и наличие питания.

Помимо этого, важно изучить описание дома, обратив внимание на то, что именно входит в аренду и какие услуги доступны гостям. Также нужно ознакомиться с отзывами и инфраструктурой вокруг коттеджа.

До этого исследование сервиса Отелло, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», показало, что в 2025 году самыми популярными направлениями для путешествий вновь стали Москва и Санкт-Петербург. На эти города пришлось 16% и 11% от всех бронирований в течение года. Такая популярность обусловлена не только туристической привлекательностью, но и тем, что их часто посещают транзитом.