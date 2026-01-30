Полуголый турист устроил хаос на борту рейса Нячанг — Бангкок, самолёт совершил вынужденную посадку

Во время рейса из Нячанга в Бангкок русскоязычный пассажир устроил на борту настоящий переполох. По данным SHOT, мужчина неожиданно вскочил с места и начал вести себя крайне странно — он снял с себя одежду, бегал по салону, кричал и вступал в конфликт со стюардессами. Очевидцы рассказали, что пассажир угрожал бортпроводникам и даже заявил, что собирается спрыгнуть с самолёта.

Поведение туриста оказалось настолько опасным, что экипаж принял решение прервать полёт и совершить вынужденную посадку в ближайшем аэропорту. Самолёт приземлился, чтобы минимизировать риски для других пассажиров и экипажа.

После посадки мужчина попытался скрыться с территории аэропорта, однако его оперативно задержали сотрудники полиции. Сейчас решается вопрос о его дальнейшей ответственности и причинах агрессивного поведения на борту.