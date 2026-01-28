Туристов удивили скидки на устроенной лоукостером распродаже

«Победа» сегодня начала четвертую распродажу за месяц. И если предыдущие уже не отличались активностью в соцсетях со стороны любителей акций, так как к ним просто-напросто привыкли, то сегодня все наоборот. И для этого есть веский повод.

Лоукостер сообщил, что готов скинуть цены на перелеты с 28 января по 24 октября по двум багажным тарифам с полноценным местом в 20 кг и чемоданом до 10 кг. А вот когда наступил час икс первые соискатели дешевых авиабилетов очень удивились.

На скринах, которые приводят люди в соцсетях перевозчика, видно, что после добавления промокода скидка отображалась и на безбагажном тарифе «Базовый». Был правда нюанс – дальше они шли оформлять эти самые билеты и удивлялись, что там что-то не складывается – в графе «итого» предлагают платить полную цену, которая была перечеркнута.

«Прекрасная акция! 42 + 37 вроде бы равно 79 тыс. руб. А сколько имеем по факту? 94. Все что нужно знать о ваших распродажах», – выражают свои недовольства пассажиры.

На текущий момент система бронирования, как и заявлялось первоначально в акции, выдает скидки только на 2 тарифа. Как утверждают пользователи, ошибка была исправлена в течение пары часов после старта распродажи. И выдвигают свои версии произошедшего:

«Программисты что-то не то напрограммировали».

Редакция отправила запрос в авиакомпанию.

