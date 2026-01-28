Что делать пассажирам, чей багаж не долетел до пункта назначения

Как и в минувшие новогодние праздники, авиапассажиров продолжают преследовать кошмары. И речь даже не о многочасовых задержках рейсов. Их багаж попросту не долетает до аэропорта назначения. Попробуем разобраться, почему это происходит и как правильно действовать в такой ситуации.

В последние несколько недель трудности возникали не только у столичных авиагаваней, но и, например, у новосибирского Толмачево. Неприятные коррективы внесли туристический ажиотаж, мощнейший циклон "Френсис" и закрытое воздушное пространство над Ближним Востоком.

"Когда самолет ставят на рейс, то рассчитывается его взлетная масса и такое количество топлива, чтобы можно было в течение получаса долететь до ближайшего запасного аэродрома, если по тем или иным причинам нельзя приземляться в запланированной изначально авиагавани", - сообщил "Российской газете" руководитель портала "Авиация России" Андрей Величко.

При этом в отдельных случаях может быть принято решение взлетать без багажа или взять на борт только его часть. Это помогает сэкономить топливо на случай нештатной ситуации - если, допустим, маршрут внезапно станет длиннее. По мнению Величко, именно это могло произойти с бортом, недавно направлявшимся из Новосибирска в Дубай.

"Скорее всего, пришлось облетать закрытое воздушное пространство Ирана", - пояснил эксперт. В итоге часть пассажиров остались без своих чемоданов, которые не могли доставить из России в ОАЭ в течение нескольких дней.

В похожей ситуации оказались и многие путешественники, которые в это время уже завершили отдых, но на ленте выдачи в российских аэропортах свой багаж так и не обнаружили.

Как действовать:

Ни в коем случае не покидать зону выдачи и сразу подойти к стойке "Розыск багажа" (обычно она желтого цвета);

Получить у сотрудника бланк заявления о потере багажа и внимательно внести все данные, включая описание чемодана и адрес, куда его будет необходимо доставить;

Уточнить, как можно отслеживать багаж - следить за сайтом авиакомпании, звонить на горячую линию или пользоваться специальными сервисами ("Bags Поиск" для внутренних или WorldTracer для международных перелетов);

Воспользоваться красным коридором (если прилетели из другой страны), чтобы поставить таможенную печать на заполненной декларации.

Какая положена компенсация:

100 рублей за каждый час задержки багажа, но не более 50% стоимости билета;

Возмещение трат на покупку предметов, которые находились в задержанном багаже.

Последний пункт требует отдельного комментария. Такое право дает Монреальская конвенция, которую подписало более 140 государств, включая РФ. Возместить можно расходы на любой предмет, который был в багаже и который пришлось срочно покупать из-за задержки. Например, дорогие лекарства. По идее, это может быть даже стоимость аренды сноуборда, если турист прилетел на горнолыжный курорт. Однако сумма ограничена. Сейчас это около 106 тысяч рублей. При этом важно подать претензию к авиакомпании в течение 21 дня с момента задержки багажа.