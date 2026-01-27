Как туристы и турагенты страхуются от блокировки карт банками

Туристы сталкиваются с блокировками карт банками при оплате туров и проживания. Чаще всего это касается переводов между физлицами, но не только. Турагентства поделились с редакцией TourDom.ru примерами из практики и советами, как снизить риск таких ограничений.

Главное, по мнению специалистов, – не принимать деньги на личные карты сотрудников: транзакции между физлицами находятся под наиболее пристальным вниманием финучреждений.

«Блокировок при оплате через эквайринг картой или СБП на счет компании пока не было. Другие способы оплаты не используем», – отметил Александр Казин, директор турагентства «Ингостур Центр».

Тем не менее в ряде случаев платежи останавливались даже при перечислении на расчетный счет турагентства по QR‑коду через СБП. У одного из туристов не прошел перевод в Райффайзенбанке. С ним связался представитель службы безопасности и уточнил, куда и зачем он переводит деньги, просил даже назвать номер договора. Турист пояснил, что оплачивает тур в Таиланд в организацию.

«Не знаю, что смутило банк, ведь деньги по QR‑коду поступают сразу на счет компании», – говорит гендиректор «Трэвелмаркет» Анна Кабакова.

По ее словам, таких ситуаций было несколько.

Еще одна распространенная причина блокировок – предустановленный лимит по операциям на карте, например в 250 тыс. руб. «

В таких случаях достаточно звонка в банк и подтверждения личности. Поэтому при больших суммах мы для страховки разбиваем платеж на несколько переводов», – поясняет руководитель «Тур Эксперт Вип» Наталья Рукавичкина.

Банк вправе приостанавливать операции, которые сочтет подозрительными, и запрашивать у плательщика объяснения по телефону или даже лично в своем отделении.

«Важно быстро и исчерпывающе отвечать на запросы и предоставлять требуемые документы и пояснения», – советует юрист Игорь Косицын. «Бывали случаи, когда клиент не приехал в банк, чтобы подтвердить платеж за тур, и в результате турагентство включили в черный список ЦБ – из него трудно выйти».

По возможности оплата должна поступать от лица, указанного в договоре, добавляет юрист, хотя по закону третьи лица вправе платить.

Наиболее надежный, по мнению собеседников корреспондента «ТурДома», вариант оплаты за тур – перевод на расчетный счет юрлица по реквизитам. Другой альтернативный способ – наличными в офисе. Однако последний не очень популярен у туристов и противоречит общей политике Центробанка по переходу к безналичным расчетам.

